Оксана Самойлова вышла в свет в Париже в наряде за 3 миллиона рублей

Модель Оксана Самойлова посетила показ Gucci, где сфотографировалась с креативным директором модного дома Демной Гвасалией, а на следующий день блистала в образе от Schiaparelli.

Наряд от Schiaparelli — облегающее платье с отделкой из козьей шерсти — стоит свыше 600 тысяч рублей. Кожаная сумка-хобо добавила к этой сумме еще 600 тысяч.

Массивные украшения из латуни также впечатляют ценами: серьги в форме глаза — около 200 тысяч, колье-чокер — 700 тысяч, а несколько колец — от 80 тысяч каждое.

Мюли на шпильке с эффектными бантами обошлись еще более чем в 300 тысяч рублей. Очки от Balenciaga — около 50 тысяч. Итого образ потянул почти на 3 миллиона рублей. Фото модель подписала лаконично: «Будь сильной».

Поклонники поддержали звезду в трудный момент: «Обожаю вас! Все будет хорошо! Держитесь!», «Оксана, дорогая, если бы можно было тебя обнять, я бы так и сделала!».

Однако нашлись и те, кто осудил модель за выход в свет в разгар семейной драмы: «Люди смешные. Пишут: „Все будет хорошо“. Да у нее и так все в шоколаде».

Скандал вокруг семьи Самойловой и Джигана разгорелся после интервью Оксаны у Ксении Собчак. Блогер впервые рассказала, что в ночь с 3 на 4 июля рэпер устроил стрельбу в их подмосковном доме, удерживал персонал и ранил охранника.

Дети прятались в шкафах, а старшая дочь Ариела писала матери: «Мама, мы умрем. Он идет стрелять в нас». После инцидента Самойлова подала иск об ограничении родительских прав бывшего мужа, а Джиган отправился на лечение в израильский реабилитационный центр.