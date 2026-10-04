Оксана Самойлова после скандала приняла участие в показе Balenciaga в Париже

Фотосет получился кинематографичным: камера поймала образ до мельчайших деталей, и именно в этой скрупулезности кроется особый шарм кадров. При этом один из снимков привлек к себе особенное внимание блогеров — на нем заметно, что колготки оказались порваны. Но вместо того чтобы смутиться, Оксана словно доказала: даже маленькая «неидеальность» может стать частью истории — и не испортить, а наоборот, добавить снимку жизни и динамики.

За этой внешней красивой картинкой — непростая личная история. Еще в июле, когда Самойлова блистала на Неделе моды в Милане, в ее жизни разворачивалась настоящая драма: в подмосковном особняке бывший муж Джиган устроил стрельбу. При этом с ним находились дети. Наследники пары прятались от разбушевавшегося отца в шкафах и писали маме сообщения с просьбой спасти их. После этого Оксана подала иск об ограничении рэпера в родительских правах.

И вот теперь — Париж, свет софитов, Balenciaga. Ее появление на показе многие восприняли как знак: несмотря на шторм в личной жизни, она продолжает двигаться вперед, держать ритм и оставаться в центре внимания. Образ Оксаны — это не просто мода, а своеобразный манифест: стиль как способ сохранять опору, когда все вокруг кажется неустойчивым.

А вам нравится образ Оксаны Самойловой? Поделитесь в комментариях.