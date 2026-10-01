Оксана Самойлова после интервью Собчак уехала из России без детей

Блогер Оксана Самойлова направилась в Париж. Это произошло на фоне продолжающегося скандала вокруг ее бывшего мужа Джигана и его стрельбы в подмосковном доме.

Самойлова уехала одна — четверо детей остались в России. Вероятно, из-за учебы.

Конфликт вокруг семьи Джигана и Самойловой разгорелся после интервью блогера Ксении Собчак. Самойлова впервые рассказала о том, что рэпер в ночь с 3 на 4 июля устроил стрельбу в их подмосковном доме, удерживал персонал и ранил одного из охранников.

Дети в это время прятались в шкафах и гардеробной, а старшая дочь Ариела писала матери: «Мама, мы умрем. Он идет стрелять в нас».

Сам Джиган назвал произошедшее «провокацией» и заявил, что «снимал сниппет». После инцидента он отправился на лечение в израильский реабилитационный центр. Самойлова подала иск об ограничении его родительских прав.