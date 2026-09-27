Оксана Самойлова показала переписку с Ариелой из осажденного дома

В тот момент Оксана находилась в Милане, на Неделе моды. Дети оставались в доме с отцом. Когда началась стрельба, 15-летняя Ариела спряталась вместе с младшими сестрами и братом и начала писать матери, умоляя о помощи .

«Мы умрем», — писала девочка. «Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас... Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас».

По словам Ариелы, она провела в туалете около 40 минут, пока отец «расправлялся с персоналом». Дети прятались в шкафах и гардеробной. Няня пыталась их успокоить словами:

«Майя, не бойся, он вас трогать не будет. Если он кого-то убьет, то только нас».

Самойлова, получив сообщения, срочно вернулась в Москву и забрала детей. Позже она призналась:

«Я больше не могу его жалеть. Мне просто уже жалко детей и себя. Это максимально небезопасно для них в первую очередь».

В ночь на 4 июля 2026 года Джиган вернулся в Россию из Израиля вместе с тремя младшими детьми. Уже тогда его состояние вызывало тревогу: резкий химический запах, сбивчивая речь, разговоры о том, что в Израиле их будто бы охраняли тысячи вооруженных людей и что безопасно только в его собственном доме. Среди ночи он заехал за старшей дочерью Ариелой и привез ее к себе.

Оказавшись дома, рэпер взял карабин «Сайга-9» и начал расхаживать по дому, выкрикивая обвинения в адрес персонала. По данным Mash, он собрал в гостиной охрану и обслуживающих сотрудников и удерживал их около десяти часов. Одного из охранников он заставил оговорить себя, после чего выстрелил ему в руку и ногу. Дети в это время прятались — кто в шкафах, кто в туалете, кто в гардеробной. Ариела провела в укрытии примерно сорок минут и все это время писала матери в Милане, умоляя вызвать помощь.

Позже в дом приехали родственники и охрана. Они вывели детей и няню, посадили в машину и увезли в безопасное место. Сам Джиган назвал сообщения о стрельбе «провокацией» и заявил, что «снимал сниппет». После случившегося он отправился на лечение в израильский реабилитационный центр, а Оксана Самойлова подала иск об ограничении его родительских прав.