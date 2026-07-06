Оксана Самойлова погасила многомиллионный долг перед налоговой

О наличии крупного налогового долга у блогера стало известно в мае 2026 года. На тот момент она должна была ФНС 3,3 миллиона рублей. В июне сумма увеличилась до 4 миллионов рублей.

Общая задолженность вместе с долгом перед Роскомнадзором превышала 4 миллиона рублей.

На фоне финансовых трудностей компания Самойловой ООО «Антураж» находилась в процессе ликвидации. Теперь блогер полностью рассчиталась с государством.

В апреле 2026 года суд расторг брак Самойловой с рэпером Джиганом.

Бывшие супруги заключили мировое соглашение о разделе имущества: рэпер получил особняк в Подмосковье и квартиру, а блогер — две квартиры.

Оксана Самойлова — блогер и телеведущая, известная по участию в реалити-шоу и совместной работе с рэпером Джиганом, с которым прожила в браке 17 лет.

У пары четверо детей. После развода супруги сохранили деловые отношения и продолжают совместно воспитывать наследников.