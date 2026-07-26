Оксана Самойлова о реакции детей на развод с Джиганом: «Был шок»

По словам Самойловой, она не ограничивает бывшего супруга в общении с детьми и позволяет ему проводить с ними столько времени, сколько он хочет. Такой подход, призналась блогер, позволил найти правильный, на ее взгляд, баланс.

«Сначала был шок, а потом им как будто понравилось — они получают в два раза больше внимания, подарков и всего остального», — отметила Оксана.

Напомним, что экс-супруги воспитывают четверых детей: 13-летнюю Ариелу, 11-летнюю Лею, 7-летнего Дэвида и 3-летнюю Майю.

Официально о разводе пара объявила в марте 2025 года. По решению суда, дети остались жить с матерью, а Джиган обязался выплачивать алименты в размере 50 процентов от всех видов дохода, но не менее 250 тысяч рублей ежемесячно.

Самойлова также призналась, что ее личная жизнь в настоящее время находится на паузе. Хотя мужчины оказывают ей знаки внимания, дарят цветы и подарки, она не готова к новым отношениям и отказывается от приглашений на свидания.

Несмотря на развод, Оксана и Джиган сохранили теплые отношения. Экс-супруги регулярно появляются вместе на мероприятиях, где присутствуют их дети, и даже позируют для семейных фото.

Блогер не раз подчеркивала, что Джиган остается хорошим отцом, а их расставание не повлияло на его участие в жизни наследников.