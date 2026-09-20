Оксана Акиньшина показала фигуру в купальнике через 4 месяца после родов

Оксана Акиньшина. Фото: Global Look Press

Артистка отдыхает на курорте.

Оксана Акиньшина впервые после рождения четвертого ребенка отправилась на курорт. В Сети появились снимки актрисы на отдыхе.

Оксана Акиньшина позирует в купальнике

На фото Оксана отказалась от макияжа, оставила волосы распущенными и прикрыла глаза солнцезащитными очками. Артистка позировала в купальнике, поставив левую ногу на деревянное ограждение.

Одним из первых на опубликованные снимки отреагировал муж артистки Данила Козловский. Под публикацией он оставил восторженное эмодзи. Многие пользователи соцсетей также оценили фигуру Акиньшиной и засыпали Оксану комплиментами.

Оксана Акиньшина. Фото: соцсети

Дети Оксаны Акиньшиной

Напомним, Оксана Акиньшина стала мамой в четвертый раз 6 мая, когда у нее и Данилы Козловского родился сын Лео. Вскоре после рождения ребенка актриса начала восстанавливать фигуру в спортзале.

17-летний сын актрисы Филипп от первого брака с Дмитрием Литвиновым живет в Санкт-Петербурге с родителями Оксаны. Во втором браке, с продюсером Арчилом Геловани, Акиньшина родила двоих детей: 13-летнего Константина и 9-летнюю Эмми. После развода родителей они живут за границей с отцом.

А как вам фигура Оксаны Акиньшиной в купальнике? Делитесь в комментариях!

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