Оксана Акиньшина может родить ребенка от Данилы Козловского уже в мае

Очевидцы заметили 39-летнюю актрису Оксану Акиньшину с заметно округлившимся животом и обручальным кольцом. Это породило слухи о том, что она и 39-летний Данила Козловский скоро станут родителями. Сами звезды хранят молчание, но инсайдеры уже делятся подробностями.

По данным источника «КП», знакомого с ситуацией в семье актеров, пара действительно ждет ребенка. Более того, они уже официально зарегистрировали отношения.

"Они очень счастливы. Оксана должна родить примерно в конце мая. Отношения зарегистрированы", — сообщил продюсер, знакомый с ситуацией.

Сами Акиньшина и Козловский предпочитают не комментировать новость, как и свою текущую личную жизнь в целом. Однако влюбленные встречаются уже несколько лет и иногда делятся совместными фото. Пользователи Сети уже прозвали их одной из самых красивых пар российского кинематографа.

Если беременность подтвердится, этот ребенок станет для Оксаны третьим. Актриса уже воспитывает сына Филиппа от бизнесмена Дмитрия Литвинова, а также сына Костю и дочь Эмму от продюсера Арчила Геловани.

Для Данилы Козловского этот ребенок также не первый. У актера есть дочь от актрисы Ольги Зуевой, которая сейчас проживает в Америке.

Сам Козловский крайне редко говорит о личной жизни. Однако в одном из интервью он откровенно высказался о разрыве с матерью своей дочери.

"Мы расстались. Я не готов говорить, почему. Не хочу анализировать наши жизни. Правильнее сказать, что я поступил несправедливо по отношению к Оле, она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко. Но больше я ничего говорить не буду", — признался актер.

Несколько лет назад Оксана Акиньшина тепло отзывалась о Даниле как о коллеге. Они вместе работали над сериалом "Чернобыль", и актриса была впечатлена его профессионализмом.