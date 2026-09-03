Оксана Акиньшина могла увести Данилу Козловского из семьи

По данным источников, бывшая жена Данилы Ольга Зуева узнала о беременности Акиньшиной еще осенью 2025 года. В тот же период Козловский вернулся к активной работе, и Ольга попыталась пересмотреть устные договоренности о размере выплат на дочь.

Договориться не удалось — и первый иск Зуева подала за сутки до рождения сына Козловского от Акиньшиной в мае 2026 года.

В актерских кругах называют две ключевые причины обращения Зуевой в суд. Во-первых, появление у Козловского новой семьи: актер женился на Акиньшиной и стал отцом второго ребенка.

Во-вторых, полное прекращение выплат: сама Зуева заявила, что с 4 июня 2026 года Козловский не перечислил на содержание дочери ни копейки.

Сам актер отвергает обвинения, утверждая, что информация о неуплате алиментов не соответствует действительности. В ответ на претензии он заявил:

«Я всегда выполнял обязательства перед своим ребенком, в первую очередь, финансовые. И сейчас не избегаю данной ответственности».

Суд, скорее всего, назначит алименты в размере 25% от доходов актера, если стороны не договорятся до заседания.