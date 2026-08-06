Оксана Акиньшина и Данила Козловский впервые показали трехмесячного сына

Актер Данила Козловский опубликовал в соцсетях кадр со своим подросшим сыном от Оксаны Акиньшиной. На фотографии запечатлена его жена с ребенком во время семейной прогулки на природе.
«Три месяца сегодня»
«Три месяца сегодня», — написал звезда картины «Легенда №17» под постом.
Своего сына пара назвала Лео.
Оксана Акиньшина с сыном. Фото: соцсети
Другие дети Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского
Для Оксаны Акиньшиной этот ребенок стал четвертым. Ее первый сын Филипп, которому сейчас 16 лет, родился в союзе с Дмитрием Литвиновым. Ранее актриса рассказывала, что у подростка проблемы со здоровьем, поэтому он живет с ее матерью в Санкт-Петербурге.
Акиньшина не публикует в соцсетях фото Филиппа и не раскрывает детали его жизни в интервью.
В 2013 году от кинопродюсера Арчила Геловани актриса родила второго сына Константина, а в 2017 году у пары появилась дочь Эми. В 2018 году Оксана Акиньшина объявила о разводе с мужем, но спустя несколько месяцев сообщила, что они сумели преодолеть семейный кризис и сохранить отношения.
Однако через год супруги окончательно расстались и несколько лет разрешали спорные вопросы в суде.
У Данилы Козловского же есть дочь Ода Валентина от коллеги по сцене Ольги Зуевой. Актеры начали встречаться в 2015 году, а расстались практически сразу после рождения ребенка. Козловский публично признавался, что сам виноват в разрыве и поступил «гадко» по отношению к бывшей возлюбленной.
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