Оксана Акиньшина и Данила Козловский впервые показали трехмесячного сына

Другие дети Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского

Для Оксаны Акиньшиной этот ребенок стал четвертым. Ее первый сын Филипп, которому сейчас 16 лет, родился в союзе с Дмитрием Литвиновым. Ранее актриса рассказывала, что у подростка проблемы со здоровьем, поэтому он живет с ее матерью в Санкт-Петербурге.

Акиньшина не публикует в соцсетях фото Филиппа и не раскрывает детали его жизни в интервью.

В 2013 году от кинопродюсера Арчила Геловани актриса родила второго сына Константина, а в 2017 году у пары появилась дочь Эми. В 2018 году Оксана Акиньшина объявила о разводе с мужем, но спустя несколько месяцев сообщила, что они сумели преодолеть семейный кризис и сохранить отношения.

Однако через год супруги окончательно расстались и несколько лет разрешали спорные вопросы в суде.

У Данилы Козловского же есть дочь Ода Валентина от коллеги по сцене Ольги Зуевой. Актеры начали встречаться в 2015 году, а расстались практически сразу после рождения ребенка. Козловский публично признавался, что сам виноват в разрыве и поступил «гадко» по отношению к бывшей возлюбленной.

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