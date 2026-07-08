«Ограничения у нее минимальные»: экс-бойфренд Дианы Шурыгиной рассказал об уголовном деле против нее

История Дианы Шурыгиной вновь оказалась в центре внимания: девушка находится под домашним арестом, а по делу о производстве эротического контента проходит целая группа подозреваемых. Детали ситуации раскрыл ее бывший парень Святослав Гусев. Он не только поделился сведениями о ходе расследования, но и неожиданно заявил о готовности поддержать Диану после суда — при определенных условиях.

Сейчас Диана находится под домашним арестом — ее ограничили в передвижениях с помощью специального браслета. Изначально Гусев обвинял ее в хищении дорогостоящей техники и денежных средств на сумму свыше 1,1 миллиона рублей, а теперь Шурыгиной грозит до шести лет лишения свободы по обвинению в создании контента для взрослых.

«С Дианой пообщался на прошлой неделе, с ней в общем и целом все хорошо, она действительно на домашнем аресте. Ограничения у нее минимальные», — поделился Гусев.

По словам Святослава, меры пресечения в отношении Дианы довольно мягкие, а в материалах дела фигурирует несколько подозреваемых, каждый из которых действует со своим адвокатом и выстроенной линией защиты. Он полагает, что участники процесса рассчитывают в итоге отделаться штрафом, а судебное разбирательство вряд ли начнется раньше августа.

При этом Гусев не исключает скрытых нюансов в этой истории. В частности, он намекнул на связь Дианы с агентством OnlyFans и предположил, что после возвращения в Москву она могла сама предлагать съемки в откровенном контенте. Мотивы таких действий в российских реалиях остаются для него непонятными, особенно с учетом того, что девушка долгое время жила в Индонезии и даже перевезла туда все свои вещи.

Ситуация с якобы украденными вещами получила неожиданное развитие: оказалось, что предметы все это время хранились у подруги Дианы. По признанию Гусева, девушка долго не решалась сообщить об этом. .

«На квартире у подруги, я их там увидела, но не хотела тебе говорить, не знала, как ты отреагируешь», — процитировал он слова Дианы.

Святослав признался, что такая реакция кажется ему странной: по его мнению, единственной уместной реакцией могло быть лишь облегчение от того, что вещи нашлись.

Несмотря на напряженность ситуации, Гусев проявил готовность выступить в роли поддержки. Он заявил, что готов помочь Диане после суда, в том числе финансово — в случае если ей придется выплачивать штраф. Однако такая помощь возможна лишь при соблюдении ряда условий. Как отметил Святослав, он готов покрыть расходы на штраф, если Диана действительно встанет на путь исправления: пройдет необходимую реабилитацию, откажется от работы в индустрии 18+ и предпримет шаги к изменению образа жизни.

«Если она готова будет стать на путь исправления и больше никогда не заниматься ничем, связанным с индустрией 18+», — подчеркнул он.

По материалам Super.ru

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