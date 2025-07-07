Оганесян из 'Дома-2' нашел работу: "Черно не забирает сына, я ей его оставляю"

Иосиф Оганесян и Саша Черно из проекта "Дом-2" на протяжении долгого времени выясняли отношения. Экс-участник телестройки заявлял, что Саша плохая мать. Якобы он не может доверить ей сына Стефана. Черно не оказывает ребенку должного внимания и занята только собой.

Иосиф также называл жену ненадежным человеком, ссылаясь на ее алкогольную зависимость. При этом теперь он готов отдать Саше ребенка. И причина банальная — ему нужно работать. Оганесян не может сидеть дома с сынишкой. Им будет просто не на что жить.

"Черно не забирает сына, я ей его оставляю. Этот вопрос сейчас обсуждается. Меня обвиняют в том, что я забрал ребенка и не отдаю ей. Пора это менять. Меня пригласили на работу и терять ее не хочу, а Саша будет заниматься сыном", — уточнил Оганесян.

Не так давно в программе "Пусть говорят" Саша Черно заявила, что родила сына вовсе не от Иосифа. Тот словам бывшей возлюбленной не поверил. И оказался прав. Девушка всего лишь хотела ему отомстить. Тогда Оганесян выдвинул свое требование. Он хотел лишить мать своего сына родительских прав.

"Когда Стефан с матерью — ему угрожает опасность. У Саши полноценного материнского инстинкта нет. В какой-то момент я даже смирился и принял тот факт, что она ребенком не занимается, поэтому взял всю ответственность на себя", - подметил Иосиф.

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