«Один из самых щедрых людей»: Пригожин рассказал о подарках Киркорова его жене Валерии

Пляжные кадры в соцсетях нередко становятся поводом для бурных обсуждений, а порой и для ревности. Но в семье Валерии и Иосифа Пригожина к этому относятся совсем иначе. Певица недавно поделилась кадрами в бикини в личном блоге. Пригожин считает, что его красавица-жена имеет полное право демонстрировать свою стройную фигуру.

Супруг певицы не видит в откровенных снимках повода для переживаний. Валерию Иосиф совершенно не ревнует.

«Она же артистка. Если ревновать ко всему, тогда как потом Лере на сцену выходить? Наоборот, я счастлив, что рядом со мной такая красивая женщина. И я горжусь, когда коллеги Леры испытывают к ней искреннюю симпатию и в знак восхищения делают ей подарки», — поделился Иосиф Пригожин с KP.RU.

Особую роль в жизни Валерии играет поддержка коллег — в частности, Филиппа Киркорова.

«Всегда очень внимателен к Лере Филипп Киркоров. Он один из самых щедрых людей. Это вообще удивительно для человека из нашего цеха. Мы с ним иногда шепчемся по поводу Валерии, и он говорит: „Второй такой в стране нет. Насколько Лера — чистый человек, не испорченный шоу‑бизнесом“. И он прав», — рассказывает Пригожин.

Снимки Валерии в бикини действительно всколыхнули соцсети: 58‑летняя мама троих детей продемонстрировала подтянутую фигуру во время отдыха в Дубае. Поклонники гадали, кто же стал автором кадров.

«Это наши дети Леру сфотографировали — дочка и невестка. Они сказали: „Ты такая красивая, покажи людям пример!“» — объяснил Иосиф Пригожин.

По его мнению, такие фото несут вдохновляющий посыл: возраст не помеха тому, чтобы следить за собой и любить жизнь.

«Людей надо образом стимулировать, показывать: не важно, сколько тебе лет, важно то, как ты относишься к себе. Лера этой фотографией показала, что мы — то, что мы едим», — подчеркнул Пригожин.

При этом он решительно опровергает слухи о жестких ограничениях в жизни певицы.

«Некоторые считают, что Лера все время мучается от голода и никаких радостей не видит. Это не так. Просто она испытывает радость от других вещей», — сказал продюсер.

Среди ее увлечений — чтение и изучение языков: Валерия в совершенстве владеет английским, во время пандемии освоила французский, а сейчас взялась за итальянский. Насыщенный график и постоянные занятия не оставляют времени на пустые сплетни — певица сосредоточена на том, что по‑настоящему ей интересно.