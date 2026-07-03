Очень востребован: гонорары Прохора Шаляпина выросли в два с лишним раза

Прохор Шаляпин, которому исполнилось 42 года, похоже, дождался своего звездного часа. Его карьера в шоу-бизнесе резко пошла в гору. Это лето принесло артисту очередной всплеск интереса публики. Начиная с июня он выступает в роли соведущего Павла Воли в его вечернем телепроекте.

Шаляпин нарасхват: его зовут на самые разные фестивали и торжества. Недавно он вернулся с Кипра, где вместе с Лерой Кудрявцевой вел закрытое мероприятие. Неудивительно, что возросшая популярность напрямую сказалась на размере его вознаграждения — рассказываем, насколько увеличились его ставки.

Спрос на участие Прохора Шаляпина в событиях невероятно высок. При этом артист не избегает напряженного графика и готов найти время для выступления — будь то концерт или ведение юбилея либо свадьбы.

Однако теперь приглашение Шаляпина на праздник потребует существенных трат. Еще недавно артист был доволен, когда его гонорар достиг 800 тысяч рублей, позже он поднялся до 1 миллиона рублей. Но этим летом планка поднялась еще выше.

Организаторы мероприятий раскрыли KP.RU актуальные расценки на выступление Шаляпина этим летом.

«Гонорар — 2 миллиона рублей. Плюс к этой сумме налог 12 %, включая 5 % НДС», — поделились они.

За 2 миллиона рублей (плюс указанные налоги) Прохор Шаляпин готов и вести торжество, и порадовать гостей вокальным номером. Пока отзывы о работе артиста исключительно положительные. Все отмечают его полную самоотдачу, способность к импровизации и умение петь без фонограммы.

Популярность пришла к Прохору уже после 40 лет, и теперь поклонники желают ему обрести личное счастье — найти спутницу жизни по любви.

Напомним, что резкий рост узнаваемости Шаляпина начался после его участия в телешоу «Новые звезды в Африке» в конце 2023 года. Зрители высоко оценили его поведение и высказывания в эфире: фрагменты с его репликами активно распространялись в сети, набирая миллионы просмотров и множество восторженных комментариев. Благодаря этому Прохора стали приглашать в качестве ведущего на статусные события — например, он стал соведущим VK Fest.

В интервью Ксении Собчак Шаляпин делился подробностями о своем заработке на том самом проекте, который стал для него трамплином в большой шоу‑бизнес.

«Пятьдесят тысяч рублей съемочный день. Снимался две недели, круглосуточно. Похудел на 11 кг. Мы там ничего не ели, там не кормили, там так издевались… Я поучаствовал, вернулся в Москву, думал, что это провал очередной, привык позориться, но показали в эфире — люди начали вырезать эти рилсы… Я понял, что покидаю команду неудачников…» — говорил Прохор.

Сегодня Прохор Шаляпин прочно вошел в круг востребованных и актуальных артистов. Конечно, его рассуждения о «терапевтической лени» и ценности «ничегонеделания», равно как и вирусные ролики с бабушками, — это часть сценического образа. Но за этим фасадом скрывается человек, который с юных лет привык много трудиться. При этом он остается открытым и непосредственным, не поддавшись типичным проявлениям звездной болезни.

Если раньше Шаляпину приходилось участвовать в ток‑шоу и выстраивать публичные романтические истории — то с Виталиной Цымбалюк‑Романовской, то с другими женщинами — а также использовать псевдоним как инструмент продвижения в индустрии, то теперь он в полной мере наслаждается своим нынешним положением. Выпускник Академии музыки имени Гнесиных и Музыкально‑педагогического института имени Ипполитова‑Иванова наконец реализует себя в любимом деле. Он успешно совмещает ведение мероприятий — от масштабных до частных — с вокальными выступлениями.

А вы как относитесь к популярности Прохора Шаляпина? Считаете ее заслуженной или нет? Поделитесь в комментариях.