«Очень демократично тут все»: младший сын Марии Мироновой занимается большим теннисом в Испании

Актриса Мария Миронова вместе с шестилетним сыном Федором сейчас находится на Майорке. Мальчик занимается большим теннисом: он активно тренируется и выступает на турнирах. Актриса поделилась подробностями о буднях начинающего спортсмена на острове — и не без эмоций рассказала, с какими сложностями сталкивается ее сын в Испании.

По словам актрисы, начинающим спортсменам в Испании приходится нелегко. Миронова опубликовала видео, которым запечатлено, как Федор уверенно играет на корте: ловко отбивает мячи и делает подачи. Мария подчеркнула, что мальчик тренируется в том же клубе на Майорке, где когда-то начинал свою карьеру знаменитый Рафаэль Надаль.

Однако условия там непростые: всего пять кортов, грунт летит в глаза, а инфраструктуры почти нет — ни кафе, ни удобств. Но, несмотря на это, сплит-партнер Надаля с огромным рвением каждый день тренирует Федора даже в 35-градусную жару.