«Обвиняли, что я сделал себе резекцию»: похудевший на 100 кг Дужников рассказал об операции

Немало слухов ходило и о том, что сбросить вес Дужникову помогла резекция желудка. Артист не стал отрицать, что действительно перенес операцию, но подчеркнул: она была связана с иными медицинскими показаниями и никак не являлась инструментом для похудения.

«Меня обвиняли, что я сделал себе резекцию. У меня показания другие были. Это вообще не имеет никакого отношения. То, что там увидели, это все растрезвонили — ну, информацию нужно уточнять. Операция была, но по другим показаниям», — пояснил он.

Сегодня для поддержания формы Дужников делает ставку не только на питание, но и на регулярную физическую активность. В его ежедневном расписании — зарядка, пешие прогулки, велопрогулки и бег. По мнению актера, именно сочетание разумного подхода к еде и движения дает устойчивый результат.

История Станислава Дужникова — не про мгновенные чудеса, а про последовательность и заботу о собственном здоровье. И, возможно, именно в этом ее главная ценность: она напоминает, что даже самые внушительные перемены начинаются с простых и понятных шагов.

А вам Станислав Дужников каким больше нравится — до похудения или после него? Поделитесь в комментариях.