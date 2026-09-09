«Обвиняли, что я сделал себе резекцию»: похудевший на 100 кг Дужников рассказал об операции

Путь к здоровому телу редко бывает простым, а в мире шоу‑бизнеса, где внешность порой становится частью профессии, вопросы веса нередко оказываются в центре внимания. История Станислава Дужникова, знакомого миллионам зрителей по роли Лени в сериале «Воронины», — пример того, как можно добиться серьезных результатов без сомнительных уловок и радикальных мер. На премьере фильма «Охота на императора» актер откровенно рассказал журналистам, как ему удалось сбросить около 100 килограммов и что на самом деле стоит за его преображением.
Главный секрет, по словам Дужникова, — в элементарном ограничении порций. Артист сформулировал свой принцип предельно лаконично.
«Диета простая — вот все, что умещается в ладошке — за один прием пищи», — цитирует Дужникова KP.RU.
Такой подход позволил ему постепенно перестроить пищевые привычки, не прибегая к изнурительным ограничениям или экзотическим методикам.
При этом Станислав честно признался, что перепробовал немало способов привести себя в форму. Среди них были и различные процедуры — например, инъекции для улучшения обмена веществ. Однако ощутимого эффекта они не дали. Что касается модных жиросжигающих средств, актер и вовсе относится к ним скептически. И предостерегает поклонников от их использования.
Станислав Дужников еще недавно выглядел так. Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press
Немало слухов ходило и о том, что сбросить вес Дужникову помогла резекция желудка. Артист не стал отрицать, что действительно перенес операцию, но подчеркнул: она была связана с иными медицинскими показаниями и никак не являлась инструментом для похудения.
«Меня обвиняли, что я сделал себе резекцию. У меня показания другие были. Это вообще не имеет никакого отношения. То, что там увидели, это все растрезвонили — ну, информацию нужно уточнять. Операция была, но по другим показаниям», — пояснил он.
Сегодня для поддержания формы Дужников делает ставку не только на питание, но и на регулярную физическую активность. В его ежедневном расписании — зарядка, пешие прогулки, велопрогулки и бег. По мнению актера, именно сочетание разумного подхода к еде и движения дает устойчивый результат.
История Станислава Дужникова — не про мгновенные чудеса, а про последовательность и заботу о собственном здоровье. И, возможно, именно в этом ее главная ценность: она напоминает, что даже самые внушительные перемены начинаются с простых и понятных шагов.
А вам Станислав Дужников каким больше нравится — до похудения или после него? Поделитесь в комментариях.