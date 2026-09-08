«Общество взаимного восхищения»: Михалков высказался о покинувших Россию артистах

Споры о том, что происходит с творческими людьми, покинувшими Россию после 2022 года, не утихают: одни видят в их отъезде жест принципиальности, другие — разрыв с корнями и публикой, которая десятилетиями формировала их успех. В этом контексте особенно весомым звучит мнение человека, чье имя прочно связано с отечественной культурой, — режиссера Никиты Михалкова.

По словам Михалкова, уехавшие артисты потеряли вовсе не страну — они утратили самих себя.

«Эмигранты даже не страну потеряли, они потеряли себя. Взгляните на то, чем они сегодня зарабатывают, чем они живут. Они не чувствуют себя свободными, им все время приходится себя убеждать в том, что они поступили правильно. И вот они собираются вместе, эдакое общество взаимного восхищения, и убеждают друг друга, что они сделали правильно», — высказался Никита Сергеевич.

Режиссер также подчеркнул, что с уехавшими артистами ему не о чем говорить, доказывать им что‑либо бесполезно, а по политическим вопросам согласие и вовсе невозможно.

Особую часть своей оценки Михалков посвятил природе таланта. Он убежден, что артист — не хозяин своего дара, а лишь проводник между высшим началом и зрителем. Как только человек начинает считать талант личной заслугой и собственностью, он, по мнению режиссера, рискует его лишиться. Михалков сформулировал эту мысль предельно ясно.

«Как только человек начинает считать, что талант — это его собственность и его заслуга, Господь лишает его таланта, и на этом все заканчивается. А человек продолжает думать, что талант при нем же, и в своих неудачах начинает винить всех: власть, зрителя и так далее», — отметил Никита Михалков.

В этой позиции слышится не столько осуждение, сколько горечь от наблюдения за тем, как творческий путь может исказиться под влиянием гордыни и поиска виноватых. Для Михалкова талант — не инструмент самоутверждения, а ответственность, и именно в утрате этого чувства ответственности он видит главную трагедию тех, кто, по его словам, потерял не территорию, а собственную суть.

По материалам ТАСС

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