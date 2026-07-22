«Общение папы с Варварой происходит редко»: бывшая жена SHAMAN сделала признание о его дочери

Бывшие супруги, когда‑то связанные общими мечтами, а теперь — лишь теплыми воспоминаниями и заботой о дочери, случайно пересеклись за кулисами одного из главных концертных залов страны. Эта мимолетная встреча стала поводом поговорить о том, что по‑прежнему связывает Марину Рощупкину и Ярослава Дронова (SHAMAN), и о том, как растет 12‑летняя дочь пары Варвара.

Неожиданная встреча произошла в Государственном Кремлевском дворце — в день торжественного концерта ко Дню семьи, любви и верности. Для Марины этот вечер был особенным: она готовилась к премьере собственной песни «Семья — это сила» и впервые представляла ее публике. Но судьба подкинула еще один эмоциональный момент — мимолетную встречу с бывшим мужем.

Времени на долгий разговор не нашлось: все ограничилось парой приветствий и искренними пожеланиями удачи.

«С Ярославом увиделись за кулисами мельком, он убегал на съемки, пожелали друг другу удачи и творческих успехов!» — рассказала Марина.

Главное, что по‑прежнему прочно соединяет бывших супругов, — их дочь Варвара. Девочка пошла по стопам родителей и с увлечением развивает творческие способности.

«Она перешла в шестой класс в самой обычной общеобразовательной школе. Занимается в музыкальной школе по классу фортепиано и спортивными бальными танцами», — с гордостью поделилась Марина.

Из‑за плотного гастрольного графика SHAMAN не может видеться с дочерью так часто, как хотелось бы. Но, по словам бывшей жены, это никак не сказывается на их отношениях.