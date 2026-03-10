"Общались через стекло": Куценко рассказал, как навещал Ефремова в колонии

Актер Гоша Куценко поделился подробностями необычной подготовки к съемкам сериала "Встать на ноги". Чтобы глубже прочувствовать образ своего героя, актер лично отправился в колонию. Он навестил тогда еще отбывавшего наказание своего друга, актера Михаила Ефремова.

Три часа за стеклом

По сюжету сериала, персонаж Гоши Куценко выходит из тюрьмы после длительного заключения и пытается восстановить отношения с дочерью. Чтобы максимально достоверно передать характер и эмоции героя, артист решил обратиться к реальному опыту. Он встретился с Михаилом Ефремовым, который на тот момент находился в местах лишения свободы.

Куценко рассказал, что общение с Ефремовым проходило через стекло — именно так организованы встречи в колонии. Несмотря на ограничения, три часа беседы пролетели незаметно.

"Мы общались через стекло, и 3 часа пролетели, как одно мгновение", — цитирует Гошу Куценко kp.ru.

Актер был поражен состоянием и настроем Ефремова: тот буквально горел и мечтал как можно скорее вернуться в Москву. По словам Куценко, он даже не сразу узнал старого друга.

"Я даже не узнал Мишу в первую секунду. Он просто горел, мечтал скорее вернуться в Москву. Абсолютно другой человек", — поделился Куценко.

Давняя дружба и неизменная любовь

Гоша Куценко и Михаил Ефремов дружат уже более 30 лет. Вспоминая прошлое, Куценко с теплотой говорит о Ефремове как о ведущем актере "Современника" и настоящем кумире нескольких поколений.

"Я помню Мишу ведущим актером "Современника", нашим кумиром — он был тогда, конечно, лидер неимоверный, каким и сейчас является, я люблю его!" — добавил Куценко.

Куценко также отметил, что постарался "привезти" с этой встречи особый взгляд Ефремова — "огненный, горящий" — и воплотить его в образе своего персонажа.

Этот визит стал не просто частью актерской работы, а глубоким личным переживанием — возможностью поддержать друга и одновременно обогатить свою роль уникальными наблюдениями и эмоциями.

Когда Ефремов вышел на свободу

Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО в апреле 2025 года. Практически сразу его под свое крыло взял именитый режиссер Никита Михалков. Он предложил ему главную роль в спектакле "Без свидетелей". Ефремов сыграл в нем в паре с Анной Михалковой.

Уже состоялся первый показ постановки, на который был приглашен узких круг зрителей. Премьера спектакля состоится в конце марта.

А вы хотели бы увидеть Михаила Ефремова на сцене? Ответьте в комментариях.