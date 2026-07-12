Обозвали «павлинами» и призвали уйти на пенсию: поклонники больше не хотят видеть солистов группы «На-На» на сцене

Группа «На‑На», которую в 90‑е нередко называли нашими Backstreet Boys, оставила яркий след в отечественной поп‑культуре. Их хит «Фаина» буквально разрывал танцполы дискотек, а клип на песню из‑за излишней откровенности даже попал под запрет — эта скандальная деталь только подогревала интерес публики.

В этом году коллектив отметил 35‑летие, и, вопреки ожиданиям многих, группа продолжает выступать. Правда, от легендарного, «золотого» состава сегодня остались лишь двое любимцев публики — Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.

Однако недавнее видео с одного из концертов, вместо того чтобы вызвать волну ностальгии, спровоцировало в сети бурные обсуждения. Многие пользователи считают, что артистам пора завершить гастрольную деятельность, а в адрес коллектива звучат довольно жесткие эпитеты. Парней обозвали «самовлюбленными павлинами».

Напомним, пик популярности «На‑На» пришелся на 1990‑е годы. Продюсером коллектива парней был Бари Алибасов. Среди главных хитов группы, помимо «Фаины», особенно запомнились «Упала шляпа» и «Красивая».

А вы как думаете, пора ребятам уходить со сцены или пусть еще попоют? Поделитесь в комментариях.