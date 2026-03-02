"Обожал мои ключицы": Анастасия Волочкова трогательно попрощалась с Умаром Джабраиловым

67-летний бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов ушел из жизни сегодня ночью. Балерина, дружившая с ним почти 28 лет, поделилась теплыми воспоминаниями и назвала его "яркой личностью".
"Дружили с 98-го года"
Волочкова рассказала, что познакомилась с Джабраиловым, как только появилась в Москве.
"Нашей дружбе, боже мой, 28 лет, что ли? С 98 года, как только я появилась в Москве, мы собирались в одних компаниях и не только", — поделилась балерина.
По словам артистки, даже когда они виделись реже, дружба оставалась настоящей.
"Мы как-то не прекращали дружбу, пусть она была уже в последующие годы на расстоянии, но она была настоящей", — добавила она.
"Обожал ключицы"
Особенно тепло Волочкова вспомнила комплименты бизнесмена. Джабраилов, по ее словам, умел делать это тонко и красиво.
"Когда мы встречались на мероприятиях, всегда помню, если я выходила в платьицах с открытыми плечами, он всегда подходил, говорил: "Насть, я обожаю твои ключицы". В общем, умел как-то тоненько так подшутить, но очень красиво", — рассказала балерина.
Она охарактеризовала Джабраилова как позитивного, светлого человека с невероятным чувством юмора.
"Он очень любил женщин", — отметила Волочкова.
"Смелый, настоящий, принципиальный"
Балерина подчеркнула, что бизнесмен был принципиальным человеком — и в отношениях, и в делах.
"Он очень хороший друг, он хороший человек, очень яркая личность. Очень смелый всегда был в высказываниях своих, даже с сарказмом высказывания. Просто вот таким он был настоящим", — вспоминает артистка.
Волочкова убеждена, что решение уйти из жизни не могло быть случайным.
"То, что случилось, и то, что привело его к такой трагедии — это должно было быть что-то или очень серьезное, или что-то очень принципиальное", — считает она.
Напомним, перед смертью у Джабраилова были серьезные проблемы. По данным СМИ, его банковские счета заблокировали из-за долга и неуплаты налогов. Источники также сообщают, что в последнее время он находился в депрессии.