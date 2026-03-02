"Обожал мои ключицы": Анастасия Волочкова трогательно попрощалась с Умаром Джабраиловым

67-летний бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов ушел из жизни сегодня ночью. Балерина, дружившая с ним почти 28 лет, поделилась теплыми воспоминаниями и назвала его "яркой личностью".

"Дружили с 98-го года"

Волочкова рассказала, что познакомилась с Джабраиловым, как только появилась в Москве.

"Нашей дружбе, боже мой, 28 лет, что ли? С 98 года, как только я появилась в Москве, мы собирались в одних компаниях и не только", — поделилась балерина.

По словам артистки, даже когда они виделись реже, дружба оставалась настоящей.

"Мы как-то не прекращали дружбу, пусть она была уже в последующие годы на расстоянии, но она была настоящей", — добавила она.

"Обожал ключицы"

Особенно тепло Волочкова вспомнила комплименты бизнесмена. Джабраилов, по ее словам, умел делать это тонко и красиво.

"Когда мы встречались на мероприятиях, всегда помню, если я выходила в платьицах с открытыми плечами, он всегда подходил, говорил: "Насть, я обожаю твои ключицы". В общем, умел как-то тоненько так подшутить, но очень красиво", — рассказала балерина.

Она охарактеризовала Джабраилова как позитивного, светлого человека с невероятным чувством юмора.

"Он очень любил женщин", — отметила Волочкова.

"Смелый, настоящий, принципиальный"

Балерина подчеркнула, что бизнесмен был принципиальным человеком — и в отношениях, и в делах.

"Он очень хороший друг, он хороший человек, очень яркая личность. Очень смелый всегда был в высказываниях своих, даже с сарказмом высказывания. Просто вот таким он был настоящим", — вспоминает артистка.

Волочкова убеждена, что решение уйти из жизни не могло быть случайным.

"То, что случилось, и то, что привело его к такой трагедии — это должно было быть что-то или очень серьезное, или что-то очень принципиальное", — считает она.

Напомним, перед смертью у Джабраилова были серьезные проблемы. По данным СМИ, его банковские счета заблокировали из-за долга и неуплаты налогов. Источники также сообщают, что в последнее время он находился в депрессии.