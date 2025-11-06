Нюша воссоединилась с дочкой Симбой и сыном Саффроном, которые живут в Дубае

Почему Нюша оставила детей в Дубае

Пользователи Сети уверены, что певица не по своей воле оставила детей жить за границей. Якобы на этом настоял ее бывший муж, который не хотел, чтобы Нюша одна воспитывала его дочку и сына в Москве. Поэтому он настоял на том, чтобы дети жили с ним. Хотя Нюша утверждала, что в любую минуту может приехать к детям.

Никто не запрещает ей видеться с Симбой и Саффроном, которые, безусловно, скучаю по ней. Общение по видеосвязи едва ли может заменить то внимание, которое певица уделяла детям, когда жила с ними. Но поп-дива утверждает, что ее дочка и сын привыкли жить в Дубае, здесь они ходили в садик, будут учиться, завели себе друзей. И стали реже болеть из-за теплого климата.

Ранее мы также писали, что Нюша не отказывается от свиданий. Она не против найти себе подходящего мужчину, который будет о ней заботиться.

А как вы считаете, почему Нюша не забрала детей жить к себе? Пишите в комментариях.