Нюша воссоединилась с дочкой Симбой и сыном Саффроном, которые живут в Дубае

Певица Нюша живет в Москве, а ее бывший муж Игорь Сивов остался в Дубае. После развода поп-дива была вынуждена вернуться на родину, чтобы строить свою карьеру. А семья осталась за границей. Нюша лишь изредка видится с дочкой Симбой-Серафимой и сыном Саффроном. Они будут учиться в Дубае.
Как Нюша поздравила дочку
Дочка певицы отметила свой день рождения. И звездная мама не упустила момента воссоединиться с детьми, чтобы провести с ними время. Сивов иногда привозит дочку Симбу и сына Саффрона в Москву. Эти каникулы становятся для них самыми любимыми.
"Любовь к тебе, моя доченька, безгранична. Эти бесценные моменты с тобой — величайший дар и необыкновенное счастье. Удивительная моя девочка, с днем твоего рождения, прибытия в этот мир. Благодарю Вселенную за возможность наблюдать, какая ты невероятная", — заверила Нюша.
Нюша с дочкой Симбой и сыном Саффроном. Фото: соцсети
Почему Нюша оставила детей в Дубае
Пользователи Сети уверены, что певица не по своей воле оставила детей жить за границей. Якобы на этом настоял ее бывший муж, который не хотел, чтобы Нюша одна воспитывала его дочку и сына в Москве. Поэтому он настоял на том, чтобы дети жили с ним. Хотя Нюша утверждала, что в любую минуту может приехать к детям.
Никто не запрещает ей видеться с Симбой и Саффроном, которые, безусловно, скучаю по ней. Общение по видеосвязи едва ли может заменить то внимание, которое певица уделяла детям, когда жила с ними. Но поп-дива утверждает, что ее дочка и сын привыкли жить в Дубае, здесь они ходили в садик, будут учиться, завели себе друзей. И стали реже болеть из-за теплого климата.
