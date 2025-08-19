Нюша устроила вечеринку в стиле "гламурного барокко": торт в виде шара, лоск и кутюр

На днях певица Нюша отметила свой день рождения. На 35-летие звездной мамы из Дубая прилетели дети поп-дивы. На ковровой дорожке счастливая именинница позировала с дочкой Симбой-Серафимой и сыном Саффроном.
Вечеринка в стиле "гламурного барокко"
На праздник Нюша денег не жалела. День рождения она отметила в одном из фешенебельных столичных ресторанов, позвав именитых гостей. Присутствующих поп-дива развлекала сама. Артистка с удовольствием пела вживую с музыкантами, отрываясь на импровизированной сцене.
Особое внимание присутствующих привлек наряд Нюши. После развода с Игорем Сивовым поп-дива заметно похорошела. Она принарядилась в белоснежное платье с корсетом, декольте наряда было украшено гипюром. Выглядела именинница так, словно только что сошла со страниц исторического романа о Диком Западе. Кому-то показалось, что платье певицы похоже на свадебное. Да и вся тематика вечеринки была в белых тонах.
Именинница в белом платье с корсетом и гипюром на декольте. Фото: соцсети
Главным подарком для певицы стало то, что на праздник из Дубая прилетели ее дети. Видимо, Игорь Сивов решил отпустить дочку и сына на вечеринку к их звездной маме. Хотя казалось бы, что детям на таком взрослом мероприятии делать было нечего.
Шаровидный торт
Гостей Нюша угощала тортом в виде земного шара. Десерт был украшен фигуркой женщины — видимо, самой именинницы. Вокруг — 35 тонких свечей. Праздник поп-дивы отличал лоск, гламур и кутюрные наряды как самой Нюши, так и ее гостей.
Нюша с детьми на вечеринке. Фото: соцсети
Кстати, бывший муж поздравил Нюшу с днем рождения. Однако на вечеринку к ней не прилетел. Зато прислал поп-диве шикарный букет цветов. Артистка заверила, что это было искренним красивым жестом. И в целом у них все просто замечательно. Развод пошел им только на пользу. Никаких претензий к бывшему мужу у певицы нет. Она рада, что дети живут с ним.
