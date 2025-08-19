Нюша устроила вечеринку в стиле "гламурного барокко": торт в виде шара, лоск и кутюр

На днях певица Нюша отметила свой день рождения. На 35-летие звездной мамы из Дубая прилетели дети поп-дивы. На ковровой дорожке счастливая именинница позировала с дочкой Симбой-Серафимой и сыном Саффроном.

Вечеринка в стиле "гламурного барокко"

На праздник Нюша денег не жалела. День рождения она отметила в одном из фешенебельных столичных ресторанов, позвав именитых гостей. Присутствующих поп-дива развлекала сама. Артистка с удовольствием пела вживую с музыкантами, отрываясь на импровизированной сцене.

Особое внимание присутствующих привлек наряд Нюши. После развода с Игорем Сивовым поп-дива заметно похорошела. Она принарядилась в белоснежное платье с корсетом, декольте наряда было украшено гипюром. Выглядела именинница так, словно только что сошла со страниц исторического романа о Диком Западе. Кому-то показалось, что платье певицы похоже на свадебное. Да и вся тематика вечеринки была в белых тонах.