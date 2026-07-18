«Нью-Йоркское одиночество»: Сафонов один проводит время в США, пока Савельева находится в России с сыном

Жизнь актера Кирилла Сафонова в эмиграции никак не обретет размеренный ритм — судьба продолжает подбрасывать ему новые повороты и непростые решения. Еще недавно артист жил в Израиле, но напряженная обстановка в регионе заставила 53‑летнего Сафонова пересмотреть свои планы: в марте 2026 года он покинул страну и отправился в США. Тем временем его супруга, певица Саша Савельева, приняла другое решение — она перевезла их сына Леона в Москву.
Сейчас Кирилл обосновался в Нью‑Йорке — в том же городе, где живет его дочь от первого брака Анастасия. Недавно 31‑летняя девушка уехала отдыхать в Италию, оставив отца наедине с городом. Сам Сафонов признается, что оказался в непривычной для себя ситуации: он «категорически провалил» эксперимент, который устроила ему дочь.
«Настя заставила меня поменять билеты. Сказала, что я должен наконец пожить один в этом городе и понять, что такое настоящее нью‑йоркское одиночество. Дети вообще любят воспитывать родителей. Особенно когда родители уже не сопротивляются», — с легкой иронией поделился актер в личном блоге.
Кирилл Сафонов и Саша Савельева с сыном. Фото: соцсети
Однако вместо тягостного чувства изоляции Сафонов неожиданно для себя открыл иное состояние. По его словам, он испытывает «какое‑то странное удовольствие»: бродит по улицам мегаполиса и ловит ощущение, будто всегда был частью этого места.
«Наверное, дело не в Нью‑Йорке. Просто я всегда любил людей на безопасном расстоянии», — замечает Кирилл.
Что касается семейной жизни, то пути супругов сейчас пролегают по разным странам. Саша Савельева сосредоточилась на заботе о близких: она живет в Москве и ухаживает за своей мамой, которая стала инвалидом после тяжелой травмы. Женщина получила оскольчатый перелом со смещением в результате падения в автобусе и перенесла две операции — теперь ей особенно нужна поддержка дочери.
Общаются ли Сафонов и Савельева сейчас, когда находятся по разные стороны океана, неизвестно.