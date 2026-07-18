«Нью-Йоркское одиночество»: Сафонов один проводит время в США, пока Савельева находится в России с сыном

Жизнь актера Кирилла Сафонова в эмиграции никак не обретет размеренный ритм — судьба продолжает подбрасывать ему новые повороты и непростые решения. Еще недавно артист жил в Израиле, но напряженная обстановка в регионе заставила 53‑летнего Сафонова пересмотреть свои планы: в марте 2026 года он покинул страну и отправился в США. Тем временем его супруга, певица Саша Савельева, приняла другое решение — она перевезла их сына Леона в Москву.

Сейчас Кирилл обосновался в Нью‑Йорке — в том же городе, где живет его дочь от первого брака Анастасия. Недавно 31‑летняя девушка уехала отдыхать в Италию, оставив отца наедине с городом. Сам Сафонов признается, что оказался в непривычной для себя ситуации: он «категорически провалил» эксперимент, который устроила ему дочь.