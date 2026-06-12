Нужно стараться красиво жить: о чем говорила Людмила Чурсина в последнем интервью

Не стало выдающейся актрисы Людмилы Алексеевны Чурсиной, чье творчество полюбилось зрителям благодаря ролям в более чем 100 фильмах — среди них «Когда деревья были большими», «Виринея», «Журавушка», «Угрюм‑река», «Любовь Яровая», «Олеся».

В последнем интервью артистка поделилась размышлениями о силе духа поколения победителей, ценности жизни и своем пути.

Людмила Чурсина рассказала, что родилась 20 июля 1941 года в медсанбате Псковской области — ее мать эвакуировалась в Ленинабад. По словам актрисы, родившись, она едва не потерялась: во время бомбежки мама услышала ее плач в картофельных грядках. Эвакуация привела семью в Сталинабад (столицу Таджикистана), где они оставались до конца войны. Отец актрисы, кадровый военный Алексей Федорович Чурсин, воссоединился с семьей лишь в 1946 году.

Переезды по стране — в Грузию, на Камчатку и Чукотку — тоже оставили след в биографии будущей звезды. Чурсина призналась, что именно непростое детство сформировало ее личность: она усвоила ценность дружбы и бережное отношение к хлебу. Даже став успешной актрисой, Людмила Алексеевна никогда не выбрасывала хлеб — это правило из военного детства осталось для нее незыблемым.

Говоря о 22 июня, дне начала войны, актриса отметила, что всегда чтит память тех, кто защитил страну. День Победы она называла главным праздником — важнее Нового года. Чурсина выразила надежду, что и следующие поколения будут помнить о подвиге солдат. По ее словам, поколение победителей отличала огромная сила духа: люди ценили жизнь и роскошь живого общения — в отличие от современности, где общение все чаще сводится к разговорам по телефону.

На вопрос о том, как она относится к современной действительности, актриса ответила философски.

«Времена не выбирают, в них живут и умирают», — сказала Чурсина.

Она признала, что жизнь полна плюсов и минусов, а брюзжать, по ее мнению, могут лишь неблагодарные люди. Чурсина размышляла о том, что жизнь — это своего рода школа и испытание, поэтому важно ценить каждое мгновение.

«Мы все каждый день ходим под Богом… Поэтому нужно стараться красиво по возможности жить. И быть хорошим человеком», — формулировала актриса.

Хорошим человеком, по словам Людмилы Алексеевны, она считает того, кто обладает «внутренним светом» и доброжелательностью — эту черту она ставит выше таланта. В качестве примера актриса рассказала о своем опыте работы с режиссерами: она отказалась сотрудничать с Андреем Гончаровым из‑за его грубости, но высоко ценила Александра Бурдонского — несмотря на требовательность, он никогда не переходил на личности.

Равнодушие, призналась Чурсина, пугает ее больше всего — она противопоставила ему способность сострадать и откликаться на чужое горе. Радость же ей приносят простые вещи: литература (в том числе жития святых и поэма Лермонтова «Демон»), походы в храм, красивые парки и хорошие спектакли коллег.

Возраст актриса воспринимала не как цифры в паспорте, а как состояние души.

«Порой мне 20, а порой 150. Все зависит от состояния, от настроения, от погоды»,— говорила Чурсина.

Она процитировала драматурга Алексея Арбузова: «Даже за день до смерти не поздно начать жизнь с начала».

Чурсина подчеркнула, что жизнь хрупка и коротка, поэтому важно понять «глубины своего сердца и своей души».

Касаясь личной темы, актриса опровергла предположения о разочаровании в мужчинах. Несмотря на то что она долгое время жила одна, Людмила Алексеевна считает, что мужская и женская «ноты» должны составлять гармоничный аккорд жизни. Она уточнила, что не чувствует себя одинокой: у нее есть семья, две внучки от племянника, которых она обожает.

В завершение беседы Людмила Чурсина пожелала всем научиться ценить каждое мгновение бытия и думать не только о себе, но и о тех, кто рядом. Ее слова, полные мудрости и доброты, остаются важным напоминанием о том, как стоит проживать свою жизнь.

По материалам Aif.ru