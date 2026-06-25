Нурлан Сабуров продал элитный внедорожник в России

Сделку в марте 2026 года оформила его супруга Диана. Она находилась в стране до получения полной суммы, после чего вылетела в Казахстан на постоянное место жительства.

В России у Сабурова остался дом с участком в КП Новорижском в подмосковной Истре. Площадь участка — 1285 квадратных метров. Эксперты оценивают недвижимость примерно в 115 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в отношении Сабурова 30 января 2026 года ввели запрет на въезд в Россию. Решение было принято «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей». Сразу после этого комик вернулся в Казахстан.

Сам Сабуров в интервью признавался, что «как-то потерял Россию, потерял все». До этого он был популярным стендап-комиком, участвовал в проектах ТНТ, а его выступления собирали полные залы.

Нурлан Сабуров родился в 1991 году в селе Карабулак в Казахстане. В юности переехал в Россию, начал карьеру на телевидении, стал резидентом шоу «Stand Up» на ТНТ и одним из ведущих юмористического шоу «Что было дальше?». Его творчество пользовалось популярностью у молодежной аудитории.

Сабуров женился на Диане в 2018 году, у пары трое детей. Семья жила в России, пока комик не столкнулся с ограничениями на въезд. В Казахстане Сабуров продолжает заниматься юмором, выступает с сольными концертами и ведет проекты в местных медиа.