"Ну, начинается!": Решетова попросила больше не связывать ее с Тимати

Особенно резко она отреагировала, когда ведущий попытался связать ее образ с бывшим возлюбленным, рэпером Тимати.
Резкая реакция на имя Тимати
Павел Воля с первых секунд попытался обозначить ее статус, сказав.
"Кто-то тебя знает как бывшую девушку Тимати…".
На что Решетова сразу же отрезала.
"Ну, начинается! Сто лет уже прошло".
Этой фразой она дала понять, что давно живет своей жизнью и не хочет, чтобы ее клеймили этим старым статусом.
Несмотря на этот момент, она охотно поделилась с ведущим своими планами на будущее: мечтает еще о двух детях и создании собственного бьюти-холдинга.
"Жалею об операции": откровение о носе и токсичном бывшем
Самым эмоциональным стал рассказ Анастасии о ее комплексах и неудачной пластике носа. Она призналась, что жалеет о ринопластике, которую сделала в юности из-за неуверенности в себе.
"Жалею об одной операции, о ринопластике. Там была девочка с таким носиком, чуть более, но таким, нормальным. Сейчас он более кукольный. Это все произошло, потому что я себя не до конца любила", — объяснила она.
Причиной стала токсичная фраза от мужчины, который ей нравился.
"Он мне на свидании говорит: "Что-то у тебя нос с этого ракурса не очень. Пошли к хирургу". Я пошла", — вспомнила Решетова.
Сейчас, по ее словам, она так бы не поступила.
"Если бы мне кто-то сейчас так сказал, например, мой парень: "У тебя что-то не так". Я бы ответила: "Слушай, выйди, пожалуйста, дверь там, если тебе что-то не нравится".