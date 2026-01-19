"Ну, начинается!": Решетова попросила больше не связывать ее с Тимати

Особенно резко она отреагировала, когда ведущий попытался связать ее образ с бывшим возлюбленным, рэпером Тимати.

Резкая реакция на имя Тимати

Павел Воля с первых секунд попытался обозначить ее статус, сказав.

"Кто-то тебя знает как бывшую девушку Тимати…".

На что Решетова сразу же отрезала.

"Ну, начинается! Сто лет уже прошло".

Этой фразой она дала понять, что давно живет своей жизнью и не хочет, чтобы ее клеймили этим старым статусом.

Несмотря на этот момент, она охотно поделилась с ведущим своими планами на будущее: мечтает еще о двух детях и создании собственного бьюти-холдинга.

"Жалею об операции": откровение о носе и токсичном бывшем

Самым эмоциональным стал рассказ Анастасии о ее комплексах и неудачной пластике носа. Она призналась, что жалеет о ринопластике, которую сделала в юности из-за неуверенности в себе.

"Жалею об одной операции, о ринопластике. Там была девочка с таким носиком, чуть более, но таким, нормальным. Сейчас он более кукольный. Это все произошло, потому что я себя не до конца любила", — объяснила она.

Причиной стала токсичная фраза от мужчины, который ей нравился.

"Он мне на свидании говорит: "Что-то у тебя нос с этого ракурса не очень. Пошли к хирургу". Я пошла", — вспомнила Решетова.

Сейчас, по ее словам, она так бы не поступила.