"Ну, а как бы вы восприняли?": Артем Чекалин рассказал, как дети реагируют на рак Лерчек

Супруг блогера Валерии Чекалиной признался, что не завидует бывшей жене из-за ее освобождения. Об этом сообщает издание Super.

Артем Чекалин о Лерчек: "Ей точно не позавидуешь"

"У супруги тяжелое заболевание, поэтому лучше быть в суде, чем болеть. Ей точно не позавидуешь. В режиме онлайн не знаю, как она себя чувствует. Дети приезжают, рассказывают", - отметил Артем Чекалин в общении с журналистами.

Артем Чекалин рассказал, как дети приняли болезнь матери

По словам Артема, Валерия проводит максимум времени с детьми в те промежутки, когда ей разрешают покидать больницу. А на вопрос, как ребята принимают болезнь матери, ответил так:

"Ну, а как бы вы восприняли? Также и они воспринимают", — сообщил Чекалин.

Также Артем признался, что не знает, кто закрыл долг бывшей жены перед налоговыми органами.

