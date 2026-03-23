"Ну, а как бы вы восприняли?": Артем Чекалин рассказал, как дети реагируют на рак Лерчек

Супруг блогера Валерии Чекалиной признался, что не завидует бывшей жене из-за ее освобождения. Об этом сообщает издание Super.
Артем Чекалин о Лерчек: "Ей точно не позавидуешь"
"У супруги тяжелое заболевание, поэтому лучше быть в суде, чем болеть. Ей точно не позавидуешь. В режиме онлайн не знаю, как она себя чувствует. Дети приезжают, рассказывают", - отметил Артем Чекалин в общении с журналистами.
Артем Чекалин рассказал, как дети приняли болезнь матери
По словам Артема, Валерия проводит максимум времени с детьми в те промежутки, когда ей разрешают покидать больницу. А на вопрос, как ребята принимают болезнь матери, ответил так:
"Ну, а как бы вы восприняли? Также и они воспринимают", — сообщил Чекалин.
Также Артем признался, что не знает, кто закрыл долг бывшей жены перед налоговыми органами.
А вы сочувствуете Лерчек? Делитесь в комментариях!