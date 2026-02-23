Новый сериал с Михаилом Ефремовым: что уже известно и чего ждать зрителям

Актер сыграет главную роль в сериале для онлайн-платформы Kion. Проект держат в строжайшем секрете, но кое-что уже известно.

Что за сериал

Жанр — антиутопия. Режиссером выступает Сергей Кальварский, известный по работе над сериалом "Фишер". Сценарий писали специально под Ефремова — главная роль изначально создавалась для него. Подробности сюжета не раскрываются, создатели хранят интригу.

Изначально съемки планировали начать зимой 2026 года, но позже появилась информация о переносе из-за затянувшейся подготовки. Сам Кальварский в интервью ТАСС успокоил:

"Проект в работе, все в порядке".

Премьеру обещают в 2026 году, но точная дата пока не называется.

Почему выбрали Ефремова

Режиссер объяснил выбор актера просто — профессионализм. Кальварский заявил, что не переживает за репутацию проекта из-за участия Ефремова. По его словам, актер совершил страшное преступление, но уже понес за него законное наказание.

Возвращение из колонии

Напомним, в июне 2020 года Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве. В состоянии алкогольного опьянения он вылетел на встречку и врезался в фургон. Водитель фургона скончался в больнице.

В сентябре 2020-го актера приговорили к восьми годам колонии общего режима. Позже срок сократили до семи с половиной лет. По УДО Ефремов вышел на свободу в апреле 2025-го, отсидев около четырех с половиной лет.

Уже в июне его приняли в труппу театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова". А 14 февраля 2026 года Ефремов вернулся на сцену в главной роли в спектакле "Без свидетелей". Теперь к театральной работе добавится съемка в сериале.