Новый роман Елены Степаненко: «администратор» с особым отношением, моложе ее на 27 лет

После болезненного развода с Евгением Петросяном юмористка Елена Степаненко, кажется, нашла новое счастье. И ее новый избранник намного моложе — ему около 45 лет, тогда как самой Степаненко 72.

История после развода

Напомним, пара Петросян — Степаненко распалась в 2018 году после 33 лет брака. Евгений Ваганович ушел к своей помощнице Татьяне Брухуновой, которая моложе него на 44 года. После этого Елена Григорьевна почти перестала появляться на публике, и многие думали, что она тяжело переживает предательство.

Однако, судя по всему, жизнь артистки сделала новый виток. Как выяснилось, рядом с ней теперь есть мужчина.

"Администратор" с особым отношением

Информацию подтвердил продюсер Сергей Дворцов NEWS.ru . Он отметил, что на нескольких мероприятиях видел Степаненко в компании приятного мужчину средних лет. Формально она представляет его как своего администратора, но, по словам Дворцова, их поведение говорит само за себя.

"Однако недвусмысленные взгляды и рукопожатия между ними выдают больше, чем деловые отношения", — сообщил продюсер.

По его мнению, именно появление этого молодого человека так преобразило Степаненко. Ей, безусловно, льстит внимание, а также этот роман стал для нее своего рода ответом бывшему мужу — доказательством, что она тоже может быть счастлива с более молодым партнером.

Похудение и обновление

Поклонники и правда недавно были приятно удивлены, увидев артистку в "Утренней почте" с новым номером. Все отметили, как она похорошела, постройнела и посвежела.

После расставания с Петросяном Степаненко серьезно занялась собой. Она сбросила почти 30 килограммов, сменила гардероб с темных тонов на яркие и жизнерадостные цвета. По ее словам, до этого ее вес достигал 110 кг.