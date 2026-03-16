"Новая опухоль в мозге": состояние Лерчек ухудшилось — обвинение согласно закрыть дело

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, в мозге блогерши нашли новую опухоль. Доброкачественное новообразование обнаружили на МРТ несколько дней назад. Оно сдавливает ткани мозга и вызывает регулярные сильные головные боли.

Кроме того, у Чекалиной диагностировали тяжелое осложнение, которое случается исключительно при последней стадии рака.

Сейчас Лерчек одновременно проходит курсы лучевой и химиотерапии. Организм ослаблен до предела.

Адвокаты блогерши подали ходатайство в Гагаринский суд Москвы с требованием приостановить рассмотрение уголовного дела. Диагноз Чекалиной входит в официальный перечень заболеваний, которые делают невозможным дальнейшее отбывание наказания. Сторона обвинения согласно с этой позициец.

Напомним, в отношении Валерии и Артема Чекалиных расследуется уголовное дело: их подозревают в нелегальном переводе за границу суммы свыше 250 миллионов рублей. Следствие полагает, что экс-супруги оформляли фиктивные документы, чтобы вывести средства.

Лерчек все это время находилась под домашним арестом. Близкие уверены: именно из-за этой меры пресечения врачи не смогли вовремя выявить рак — суд систематически отклонял просьбы разрешить обследование.

Точкой невозврата стали роды. 26 февраля Чекалина стала матерью — родила ребенка от гражданского мужа Луиса Сквиччиарини. И почти сразу боли, утихавшие на время беременности, обрушились с утроенной силой. 12 марта блогершу в экстренном порядке доставили в онкоцентр имени Блохина, где стартовала срочная химиотерапия.

Новые данные приходят один страшнее другого: метастазы привели к перелому двух позвонков, правый глаз перестал видеть, затронуты кости черепа, а последнее МРТ выявило еще и опухоль в мозге. Медики оценивают текущее состояние пациентки как критическое.