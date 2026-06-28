Новая избранница Диброва сделала заявление об их расставании

Ранее в СМИ писали, что пара якобы рассталась. Однако Гусева эту информацию опровергла.

«Нет, это неподтвержденные слухи, мы с Дмитрием в отношениях», — сказала она в беседе с kp.ru.

Кроме того, Гусева назвала преувеличенными сообщения о падении Диброва. По её версии, он просто споткнулся на лестнице и не получил серьезных травм, кроме ушибов и синяков.

«Думаю, еще дней десять, и Дмитрий Александрович будет в полном порядке», — подчеркнула Гусева.

Напомним, в июне Диброва доставили в больницу после падения с лестницы на вечеринке в одном из столичных заведений.

Ранее СМИ писали о травме головы, однако избранница шоумена заявила, что у него только царапина. Сам телеведущий деталями случившегося не делился.

При этом ранее Дибров сам признавался в интервью, что ему скучно с Гусевой , а сама она не появилась у его кровати, когда ведущий лежал в Боткинской больнице. Впрочем, очевидно, что на их отношениях это никак не отразилось.

Дмитрий Дибров известен многомиллионной аудитории по программам «Кто хочет стать миллионером?», «Взгляд», «Антропология» и другим проектам. За свою карьеру он не раз попадал в скандальные ситуации, связанные с публичными выступлениями и личной жизнью. Ведущий был женат несколько раз, причём все его жёны были значительно младше него.

Екатерина Гусева — музыкальный продюсер. В 2024 году она сопровождала Диброва на светские мероприятия, а в 2025-м артист публично заявил об их отношениях. Сейчас пара продолжает встречаться, несмотря на слухи и произошедший инцидент.

В июне 2026 года Дибров упал с лестницы в клубе, пересчитав все 16 ступенек , и сейчас, по словам Гусевой, восстанавливается дома.