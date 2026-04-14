"Ночуют там по очереди": Алена Блин высказалась о дочери Даны Борисовой, попавшей в клинику

Дана Борисова и ее дочь Полина Аксенова. Фото: Михаил Фролов / КП

Алена Блин пошутила в ответ на вопрос о дочери Даны Борисовой Полине.

Журналистка Алена Жигалова, известная как Алена Блин, ответила на вопрос о дочери телеведущей Даны Борисовой. Алена прокомментировала ситуацию, в которой оказалась Полина Аксенова.

Что сказала Алена Блин про дочь Даны

Алена Блин в своем телеграм-канале завела новую рубрику, в рамках которой отвечает на вопросы подписчиков. Жигалова записывает коротенькие видео. В них она в шутливых интонациях дает комментарии на заданные темы.

"Алена, ты общаешься с Даной Борисовой? Как у них дела с дочкой? Ходят слухи, что Полина в лечится в клинике", — поинтересовались поклонники у Алены Блин.

Та сначала попробовала пошутить. Но потом поняла, что ирония в этом случае выглядит не очень уместно. И дала комментарий по существу.

"Полина снова лечится в клинике? — вопросом на вопрос начала отвечать Алена Блин. — Так ведь Дана недавно только лечилась. Слушайте, может, они купили себе там что-нибудь? "Ипотечку" оформили, квартиру себе в "дурке" держат и ночуют там по очереди. Господи, что я говорю? Выздоровления, конечно же, обеим красавицам, моим подругам".

Алена Блин и Дана Борисова на шоу "Сокровища императора". Фото: ТНТ

Что случилось с дочкой Даны Борисовой

Дочь Даны Борисовой уже практически два месяца находится на лечении в клинике. Об этом рассказал экс-бойфренд 18-летней Полины Аксеновой 35-летний Артур Якобсон. Он поведал, что у Полины биполярное расстройство. Ситуация обострилась после разрыва отношений Полины и Артура.

А вы как считаете, почему Алена Блин не в курсе событий с дочкой Даны Борисовой? Или она лукавит? Поделитесь в комментариях.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также