"Ночуют там по очереди": Алена Блин высказалась о дочери Даны Борисовой, попавшей в клинику

Журналистка Алена Жигалова, известная как Алена Блин, ответила на вопрос о дочери телеведущей Даны Борисовой. Алена прокомментировала ситуацию, в которой оказалась Полина Аксенова.
Что сказала Алена Блин про дочь Даны
Алена Блин в своем телеграм-канале завела новую рубрику, в рамках которой отвечает на вопросы подписчиков. Жигалова записывает коротенькие видео. В них она в шутливых интонациях дает комментарии на заданные темы.
"Алена, ты общаешься с Даной Борисовой? Как у них дела с дочкой? Ходят слухи, что Полина в лечится в клинике", — поинтересовались поклонники у Алены Блин.
Та сначала попробовала пошутить. Но потом поняла, что ирония в этом случае выглядит не очень уместно. И дала комментарий по существу.
"Полина снова лечится в клинике? — вопросом на вопрос начала отвечать Алена Блин. — Так ведь Дана недавно только лечилась. Слушайте, может, они купили себе там что-нибудь? "Ипотечку" оформили, квартиру себе в "дурке" держат и ночуют там по очереди. Господи, что я говорю? Выздоровления, конечно же, обеим красавицам, моим подругам".
Алена Блин и Дана Борисова на шоу "Сокровища императора". Фото: ТНТ
Что случилось с дочкой Даны Борисовой
Дочь Даны Борисовой уже практически два месяца находится на лечении в клинике. Об этом рассказал экс-бойфренд 18-летней Полины Аксеновой 35-летний Артур Якобсон. Он поведал, что у Полины биполярное расстройство. Ситуация обострилась после разрыва отношений Полины и Артура.
А вы как считаете, почему Алена Блин не в курсе событий с дочкой Даны Борисовой? Или она лукавит? Поделитесь в комментариях.