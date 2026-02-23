"Нищета и забвение": звезда "33 квадратных метров" Василий Антонов умер в бедности

Врачи назвали причину — алкогольная интоксикация и поражение внутренних органов. Когда-то он собирал стадионы, а умер в нищете, проиграв затяжную войну с зеленым змием.

Как слава сменилась нищетой

На пике популярности Антонов был одним из самых востребованных комиков страны. Постоянные съемки, гастроли, банкеты — казалось, что так будет всегда. Но зависимость, которая поначалу казалась безобидной, быстро переросла в тяжелую болезнь.

Когда проекты закрылись, а телефон перестал звонить, у артиста не осталось ничего. Слава ушла, деньги закончились, а привычка осталась. Алкоголь стал единственным способом забыть о реальности. Редкие попытки завязать ни к чему не приводили — срывались все чаще, здоровье рушилось, а перспектив не было.

Жизнь на дне

Близкие рассказывают, что последние годы Василий жил буквально впроголодь. Нищета и одиночество стали его постоянными спутниками. От яркого, талантливого артиста, который заставлял хохотать всю страну, осталась лишь тень. Пустота, образовавшаяся после ухода из профессии, заполнилась только бутылкой.

Память или забвение?

Смерть Антонова всколыхнула сеть. Поклонники вспоминают его как невероятно одаренного человека, который просто не вписался в новую реальность шоу-бизнеса. Золотой состав "ОСП-студии" распался, и каждый пошел своей дорогой. Для Василия эта дорога привела в никуда.