Нина Шацкая надеялась, что романс в ее исполнении войдет в фильм о Лиле Брик

Исполнительница романсов Нина Шацкая представила на суд зрителей свое новое творение. Это красивейший романс о любви. Написан он и звучит в стилистике Серебряного века.

Стихи написал поэт Дмитрий Дарин. И они совершенно покорили Нину Шацкую.

"Моя любимый режиссер сейчас снимает фильм о Лиле Брик, и я, конечно, понадеялась, что ей понравится этот романс и он сможет войти в фильм. Но оказалось, что будет в фильме использована музыка только оригинальная, с пластинок того времени", — поделилась Нина Шацкая с MK.RU.

Новый романс Нины Шацкой — это не просто красивая стилизация под Серебряный век. Это настоящее путешествие во времени, позволяющее прикоснуться к хрупкой красоте ушедшей эпохи. Шацкая не просто воспроизводит стилистику, она оживляет ее, воскрешая в памяти давно забытые чувства.

Это история о том, как люди, словно хрупкие цветы, пытались расцвести в трещинах эпохи, как они боролись за свои чувства, несмотря на все потрясения и лишения.

Романс Шацкой — это не просто музыка. Это погружение в атмосферу, когда даже в самых мрачных обстоятельствах теплилась надежда, когда любовь была способом уцелеть, сохранить себя и остаться человеком. Это напоминание о том, что даже в эпоху перемен и утрат, истинная любовь способна преодолеть все преграды, оставаясь вечной темой в искусстве и в сердцах людей.

В Москве уже приступили к съемкам сериала о жизни Лили Брик. Режиссер фильма — Вера Сторожева. В центре повествования — история Лили Брик, возлюбленной поэта Владимира Маяковского.