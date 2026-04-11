Никто не хочет в нем жить: элитный особняк Меладзе повторно выставлен на продажу

Роскошный особняк Валерия Меладзе, расположенный в престижном поселке, снова ищет покупателя. История с приобретением дома обернулась неожиданными сложностями — первоначальные планы на использование недвижимости пришлось пересмотреть.

Подарок, который не пришелся по вкусу

Особняк Валерия Меладзе в элитном поселке "Миллениум парк" в качестве подарка для своей дочери приобрел один бизнесмен. Сумма сделки составила 345 млн рублей — вложение солидное, соответствующее статусу объекта.

Однако сразу после завершения покупки вскрылись неприятные нюансы: оказалось, что дом требует серьезного вмешательства. Вместо ожидаемого формата "заехал и живи" новому владельцу предстояло заняться доработкой объекта.

Состояние "дворца" оказалось далеким от идеального:

косметический ремонт выполнен некачественно;

в ряде мест требуется полноценное восстановление конструкций и отделки;

отдельные элементы интерьера нуждаются в полной замене.

Эти обстоятельства существенно увеличили затраты и сроки подготовки дома к проживанию — то, что выглядело как готовое элитное жилье, на деле оказалось объектом с незавершенной отделкой.

Решение дочери: стиль и расположение не подошли

Когда дочь бизнесмена ознакомилась с домом подробнее, она приняла решение отказаться от проживания в нем. Интерьер и общий стиль дома не соответствовали ее вкусовым предпочтениям, а расположение поселка показалось слишком удаленным от привычных мест и инфраструктуры.

Текущее состояние: дом ждет нового хозяина

В результате особняк площадью 620 м² с участком в 23 сотки остается незанятым. В настоящее время недвижимость поддерживают в надлежащем состоянии — проводят необходимое обслуживание, следят за сохранностью, но постоянного проживания там нет.

Сейчас объект снова выставлен на продажу: потенциальные покупатели могут рассмотреть приобретение просторного дома в престижном районе, хотя будущему владельцу, вероятно, придется вложить дополнительные средства в завершение ремонтных работ и адаптацию интерьера под свои предпочтения.

Сам Валерий Меладзе и его жена Альбина Джанабаева уже давно не живут в России. Пара сейчас находится в Испании, где у нее также имеется недвижимость в виде роскошного особняка.

По материалам Mash

