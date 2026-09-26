«Никто даже не поймет, от чего она умерла»: Собчак озвучила страшные фразы Джигана о Самойловой

Ксения Собчак опубликовала вторую часть интервью с Оксаной Самойловой. От откровений многодетной мамы, которая много лет позиционировала себя, как счастливую женщину, кажется, стынет кровь.
Собчак поделилась шокирующими деталями: еще до интервью до нее дошла информация о пугающих словах, которые, по слухам, произнес Джиган. Фраза звучит по-настоящему зловеще.
«Еще до записи нашего интервью у меня появилась информация, что Джиган якобы в разговоре с кем-то мог произнести совершенно, на мой взгляд, страшные слова: «Вы что думаете? Мне сложно это сделать? Я просто подойду, иголкой уколю, яд какой-нибудь вколю, никто даже не поймет от чего она умерла», — написала Собчак в личном блоге.
Сама Оксана не скрывает, насколько тяжелым был этот период: она призналась, что всерьез боялась за свою безопасность и даже за собственную жизнь. Именно этим, по ее словам, и объясняется появление охраны — мера, которая в такой ситуации выглядит не данью статусу, а вынужденной необходимостью.
Ксения Собчак и Оксана Самойлова. Фото: кадр видео шоу Ксении Собчак
Ксения Собчак рассказала, что Самойлова не хотела раскрывать в интервью всю подноготную своих отношений с Джиганом. Но в процессе разговора все же решилась.
«Во время интервью боль, страх и эмоции взяли верх. Это произошло внезапно, решение рассказать правду было принято прямо во время интервью и это, наверное, самое ценное. Она впервые расскажет, что творил рэпер во время своих срывов в измененном состоянии. Как он угрожал Оксане боевым оружием и хаотично стрелял в доме при детях», — рассказала Ксения Собчак.
Она сообщила, что Самойлова теперь намерена добиться единоличной опеки над четырьмя своими детьми. Собчак попросила всех, кто будет смотреть интервью, поддержать Оксану.
«А я в очередной раз прошу зрителей: поддержите эту девушку, ведь тема домашнего насилия может коснуться каждого! Когда Оксана закончила свой рассказ (его вы увидите в третьей серии) я поступила не как журналист, а как женщина. Оксана попросила дать время найти адвоката и подготовиться к суду — и я пообещала дать это время. И сдержала свое обещание», — заключила Собчак.