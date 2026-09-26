«Никто даже не поймет, от чего она умерла»: Собчак озвучила страшные фразы Джигана о Самойловой

Ксения Собчак опубликовала вторую часть интервью с Оксаной Самойловой. От откровений многодетной мамы, которая много лет позиционировала себя, как счастливую женщину, кажется, стынет кровь.

Собчак поделилась шокирующими деталями: еще до интервью до нее дошла информация о пугающих словах, которые, по слухам, произнес Джиган. Фраза звучит по-настоящему зловеще.

«Еще до записи нашего интервью у меня появилась информация, что Джиган якобы в разговоре с кем-то мог произнести совершенно, на мой взгляд, страшные слова: «Вы что думаете? Мне сложно это сделать? Я просто подойду, иголкой уколю, яд какой-нибудь вколю, никто даже не поймет от чего она умерла», — написала Собчак в личном блоге.

Сама Оксана не скрывает, насколько тяжелым был этот период: она призналась, что всерьез боялась за свою безопасность и даже за собственную жизнь. Именно этим, по ее словам, и объясняется появление охраны — мера, которая в такой ситуации выглядит не данью статусу, а вынужденной необходимостью.