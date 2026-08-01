«Никольке уже два»: Кети Топурия отметила день рождения младшей дочери

У Кети большая и по‑настоящему сплоченная семья. С 2020 года певица замужем за бизнесменом Львом Деньговым. Вместе они растят двоих общих детей: пятилетнего сына Адама и двухлетнюю Николь. Также Кети воспитывает 11‑летнюю дочь Оливию от бизнесмена Льва Гейхмана. Пара рассталась в 2017 году, но сумела сохранить зрелые, уважительные отношения ради дочери — и это тоже во многом задает спокойный и теплый тон семейной атмосфере.

История знакомства Кети и Льва Деньгова получилась почти кинематографичной. Все началось с сына Льва от первого брака — Леонида. После концерта «А’Студио» мальчик очень хотел сфотографироваться с любимой артисткой. Вместе с отцом он пришел в гримерку Кети. Именно тогда Лев взял у певицы номер телефона, а позже пригласил ее на свидание — так и начался их роман.

Семья для Льва — не пустой звук: он активно участвует в воспитании не только своих общих с Кети детей, но и дочери от первого брака, Шошаны. Эта деталь лишь подчеркивает, насколько для обоих супругов важна семейная гармония — и как искренне они стараются дарить детям ощущение надежности и любви.

А вам нравится, как Кети Топурия совмещает материнство и карьеру в шоу-бизнесе? Поделитесь в комментариях.