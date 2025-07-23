Николай Сердюков резко ответил поклоннику: "Вы идиот и тупой человек"

С момента начала отношений Николая Сердюкова и Ксении Бородиной, их союз оказался в центре внимания российских СМИ и общественности. В то время как для известной телеведущей этот роман стал источником радости, для ее избранника он обернулся шквалом критики и негатива.

Недавно Сердюков решил ответить на вопросы своих подписчиков, многие из которых касались, естественно, Ксении Бородиной. Его спросили, почему же поклонники теледивы испытывают к нему столь негативные чувства.

"Полагаю, это связано с искренней привязанностью фанатов к Ксении, и они, безусловно, переживают за нее!" - ответил муж знаменитости.

Однако были и более резкие вопросы: "Как вам живется, отдыхается за счет супруги? Нравится?". Сердюков не стал молчать и достаточно резко отреагировал на подобное обвинение.

"Вы идиот и тупой человек", - заявил Николай.

По всей видимости, мужчина уже устал от подобных нападок. С самого старта их романа многие подписчики и коллеги Бородиной высказывали сомнения в истинности чувств Сердюкова.

Было много предположений, что малоизвестный блогер попросту пользуется популярностью супруги для собственного пиара. Особенно категорично высказалась модель Алена Водонаева, заявив, что Сердюков не подходит Ксении, а их отношения больше схожи с пиар-ходом.

Ситуация накалилась после того, как пара участвовала в реалити-шоу "Сокровища императора". Там Сердюков проявил себя как человек несдержанный, часто выходя из себя и повышая голос на свою спутницу.

Например, не справившись с заданием, он повредил ногу и, захлестнутый эмоциями, накричал на Ксению, пытавшуюся его успокоить.

"Я сейчас ногу сломаю, посмотрим, как ты заговоришь. Мне больно!".

Такое поведение вызвало волну возмущения: Дана Борисова назвала его "хамлом", а Нюша и ее сестра провели сравнение с другими участниками, которые терпели боль молча. Экстрасенс Лина Джебисашвили пошла еще дальше, заявив о неминуемом крахе их брака из-за грубого поведения Сердюкова.