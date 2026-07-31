Николай Фоменко наказан за отказ платить штрафы

Жизнь знаменитостей нередко складывается из ярких ролей, громких проектов и… мелких бытовых коллизий, которые неожиданно попадают в заголовки. Именно так вышло и с Николаем Фоменко: на этот раз поводом для новостей стала не премьера или интервью, а рутинное, но упрямое нарушение правил парковки — и последовавшая за ним череда штрафов.
Как сообщили изданию
Теперь ситуация перешла в судебную плоскость: вместо добровольной оплаты дело дошло до принудительного взыскания. Для поклонников и наблюдателей эта история стала напоминанием о том, что перед законом все равны — даже те, чьи лица регулярно мелькают на экранах.
А вы своевременно оплачиваете штрафы? Поделитесь в комментариях.