Николай Фоменко наказан за отказ платить штрафы

Жизнь знаменитостей нередко складывается из ярких ролей, громких проектов и… мелких бытовых коллизий, которые неожиданно попадают в заголовки. Именно так вышло и с Николаем Фоменко: на этот раз поводом для новостей стала не премьера или интервью, а рутинное, но упрямое нарушение правил парковки — и последовавшая за ним череда штрафов.

Как сообщили изданию MK.RU в пресс‑службе судов общей юрисдикции Москвы, мировой судья участка № 183 района Очаково‑Матвеевское вынес решение о взыскании с артиста 10 тысяч рублей. Эта сумма — не просто очередной штраф, а итог затянувшейся истории: ранее Фоменко неоднократно уклонялся от уплаты санкций за неправильную парковку.

Теперь ситуация перешла в судебную плоскость: вместо добровольной оплаты дело дошло до принудительного взыскания. Для поклонников и наблюдателей эта история стала напоминанием о том, что перед законом все равны — даже те, чьи лица регулярно мелькают на экранах.

А вы своевременно оплачиваете штрафы? Поделитесь в комментариях.