Николай Дроздов ушел из профессии из-за онкологии

По информации telegram-канала Mash, 88-летний ведущий практически перестал выходить из собственной квартиры. Любое взаимодействие с внешним миром воспринимается им как потенциальная угроза здоровью.

«Легенда практически не выходит на улицу, так как любое взаимодействие с внешним миром — потенциальная угроза», — сообщается в публикации.

Дроздов отклоняет любые предложения, предполагающие контакт с большим количеством людей — телесъемки, корпоративные мероприятия, дружеские встречи. По данным источника, он максимально изолировался от общества.

Из-за страха заразиться от заказчиков телеведущий отказывается от любых коммерческих проектов. Последние полгода он и его супруга Татьяна Петровна живут только на пенсию.

Николай Николаевич Дроздов — советский и российский ученый-зоолог, доктор биологических наук, профессор. Широкой публике он известен как бессменный ведущий программы «В мире животных», которую вел с 1977 по 2018 год.

Онкологическое заболевание у телеведущего было диагностировано ранее. В августе прошлого года супруга Дроздова опровергала слухи о его тяжелом состоянии, но не комментировала факт социальной изоляции. По информации СМИ, ученый добился ремиссии, однако проходит реабилитацию.

Друг телеведущего, художник Константин Мирошник, в конце апреля 2026 года рассказал, что Дроздов передвигается с помощью палочки или палок для скандинавской ходьбы, но стесняется появляться на публике в таком виде.