Николай Цискаридзе раскрыл тайну третьего брака Анастасии Заворотнюк: "Что это за Тимофей?"

В документальной ленте "Счастье у обрыва", показанной на Первом канале к 55-летию Анастасии Заворотнюк, ее друзья и коллеги рассказали о начале романа между актрисой и знаменитым фигуристом Петром Чернышевым. Отношения между парой зародились на шоу "Танцы на льду. Бархатный сезон".

Николай Цискаридзе с улыбкой вспомнил, как заметил у Заворотнюк на кулоне букву "Т". Она появилась спустя несколько выпусков ледового шоу.

"Я захожу и говорю, что это за Тимофей? Ну, я пришел к ней в гримерку, как обычно перед началом, и она так улыбнулась… на меня смотрит, — кроме тебя никто не угадал", — вспомнил Николай Цискаридзе.

Разгадка была простой и связанной с Петром Чернышевым.

"Мы все обсудили, посмеялись. Хотя фамилия Чернышев пишется через "Th" — он же американец", — поделился артист.

Ледовая история любви

Знакомство Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева состоялось в 2007 году. На тот момент Заворотнюк было 36 лет.

Позже Петр Чернышев признавался, что первая встреча произвела на него сильное впечатление: "Наши взгляды встретились, и мгновение растянулось на вечность". Актрису также глубоко тронула эта встреча — она не могла оторвать глаз от фигуриста.

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк поженились в 2008 году и прожили вплоть до ухода актрисы.

Петр стал третьим мужем артистки. До этого она была замужем за бизнесменами Олафом Шварцкопфом и Дмитрием Стрюковым.