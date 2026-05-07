Николай Басков стал устроителем конкурсов красоты

Популярный артист Николай Басков теперь связан не только с музыкой — он вошел в сферу организации конкурсов красоты. Согласно данным базы Rusprofile, в его собственность недавно перешли сразу девять товарных знаков, среди которых — «Мисс Москва», «Московская красавица», «Краса Москвы», «Краса России» и другие аналогичные проекты.

Интернет‑пользователи уже отреагировали с юмором: многие шутливо задаются вопросом, как теперь будут отбирать участниц — ведь, по их мнению, самый яркий претендент на титул «самого красивого» — сам Николай.

Ранее всеми этими конкурсами много лет руководила Татьяна Андреева‑Фальк — женщина, заслужившая репутацию энергичного и неординарного организатора, хорошо известного в профильных кругах. Теперь она передала Баскову права на ключевые бренды, включая «Краса России» и «Мисс Москва». За собой Татьяна оставила лишь новый проект — конкурс «Душа России».

Одна из самых ярких воспитанниц Андреевой‑Фальк — Оксана Воеводина, победительница «Мисс Москва‑2015». Ее жизнь после конкурса сложилась драматично и ярко: она вышла замуж за малайзийского монарха, родила наследника, но вскоре оказалась вовлечена в громкий скандал. По сообщениям СМИ, причиной разрыва стало то, что король узнал о ее участии в различных телевизионных проектах до замужества — эта информация вызвала у него крайне бурную реакцию. Сомнительная репутация Оксаны стала причиной разрыва с королем и изгнания Воеводиной из дворца.

