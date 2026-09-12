Николай Басков может заработать 52 млн рублей на двух концертах в Москве

Николай Басков готовится порадовать московских поклонников двумя сольными концертами — они пройдут 15 и 16 октября, в дни, когда исполнителю исполнится пятьдесят лет. Поклонники уже могут присматривать места: стоимость билетов стартует от 1800 рублей за самые дальние ряды, а за места в премиум‑боксах придется отдать до 23 000 рублей.

Если оба выступления пройдут при полных залах, касса окажется весьма внушительной. По расчетам, первый концерт может принести организаторам порядка 33 миллионов рублей, второй — около 19,8 миллиона. Суммарно за два вечера выручка способна достичь отметки в 52,8 миллиона рублей, подсчитал канал «Звездач».

Такой финансовый прогноз — не просто сухие цифры, а показатель устойчивого интереса публики к артисту. «Золотой голос» по‑прежнему собирает большие площадки, а зрители готовы платить за возможность вживую услышать любимые хиты. И если залы действительно окажутся заполненными, эти концерты станут не только ярким музыкальным событием, но и серьезным коммерческим успехом для организаторов.

А вы пошли бы на концерт Николая Баскова? Поделитесь в комментариях.