Николаева высказалась о Волочковой: "Зачем ее обсуждать? О чем говорить?"

Ведущая телеканала 'Россия 1' Елена Николаева сделала заявление о балерине Анастасии Волочковой. Николаева дала понять, что этот персонаж не вызывает у нее никаких эмоций. Она не видит смысла говорить о ней и с ней.

Что Николаева сказала о Волочковой

Елена Николаева заявила, что никогда не говорит об Анастасии Волочковой со своей падчерицей Ариадной, дочерью балерины. Телеведущая искренне удивлена тому, что кто-то может думать по-другому. Николаева не видит тем, которые можно обсуждать с Волочковой и о Волочковой.

"Зачем ее обсуждать? О чем говорить? Нет интереса. С Анастасией мне тоже не о чем разговаривать. О балете?" — вопросом на вопрос ответила Елена Николаева.

Она добавила, что о Волочковой и так много говорят и пишут. Но все это не входит в сферу ее интересов.

За что Волочкова недолюбливает Николаеву

Анастасия Волочкова не скрывает своей неприязни к Елене Николаевой, нынешней жене бывшего гражданского мужа балерины, Игоря Вдовина. Волочкова не раз позволяла себе резкие высказывания о мачехе Ариадны. Балерина даже заявляла о ненависти Николаевой к ее дочери.

Конфликт между ними достиг апогея во время подготовки к свадьбе Ариадны. Анастасия Волочкова мечтала о пышном торжестве с приглашением прессы. Елена Николаева же говорила, что Ариадна не любит внимания, ей ближе камерность.

Балерина выходила из себя от этих высказываний телеведущей. Она считала, что лучше знает, что нужно ее дочери. А Николаеву обвиняла в желании попиариться на ее известном имени.

В итоге у Ариадны было две свадьбы. Одну, в Санкт-Петербурге, ей устроила мама, Анастасия Волочкова. На второй свадьбе в Москве был отец Ариадны, Игорь Вдовин и его жена, Елена Николаева. Волочкову на праздник не пригласили. В отместку она назвала свадьбу сабантуем.

По материалам Starhit.