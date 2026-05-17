Никита Пресняков: «Внук Пугачевой? Да он позорный»

В коротком видео с одного из своих выступлений Пресняков подписал кадры фразой:

«Внук Пугачевой? Да он позорный». В комментариях он добавил: «Просто люблю музыку», чем вызвал волну обсуждений.

Музыкант пожаловался, что все его серьезные творческие проекты остаются без внимания, но стоит написать «подобную фигню», как публикация собирает сотни тысяч просмотров.

По его словам, так работают алгоритмы соцсетей: над видео или песней можно работать два месяца, но их никто не увидит, а провокационная фраза мгновенно завирусится.

«Только так, видимо, работают алгоритмы соцсетей: все, над чем ты работаешь по два месяца, они никогда и никому не покажут, но стоит написать подобную фигню, и идут просмотры», — написал он.

Сын Кристины Орбакайте также признался, что ему обидно, когда его творчество не воспринимают всерьез. Особенно его задел комментарий одного из пользователей о том, что к нему перешел весь талант двух семей — Пресняковых и Пугачевых.

Пресняков заявил, что большинству его подписчиков неинтересна музыка в жанре Nu Metal, Post-Hardcore и Alternative Rock, которые он продвигает.

«Да плевать всем на то музло, которое я делаю со своим детищем MULTIVERSE. Сколько тут подписчиков выкупают за Nu Metal, Post-Hardcore, Alternative Rock? Три процента, к сожалению…» — ответил музыкант.

Фолловеры постарались поддержать Преснякова. В комментариях вспомнили его яркие выступления в шоу «Маска» и «Точь-в-Точь», а также роль в фильме «Елки». Сам же Пресняков, судя по всему, хотел бы, чтобы публика воспринимала его прежде всего как самостоятельного музыканта, а не наследника знаменитой династии.

Никита Пресняков — старший сын певицы Кристины Орбакайте и музыканта Владимира Преснякова-младшего. Внук Аллы Пугачевой долгое время жил в России, где строил эстрадную карьеру, а несколько лет назад переехал в США.

Ранее Никита уже жаловался на низкую популярность своей рок-музыки по сравнению с его эстрадными проектами. Он признавался, что чувствует себя чужим в российской музыкальной тусовке и переехал в США, чтобы заниматься «тем, что по душе».