Никита Пресняков — о том, чего добился в России: "Мое имя было "Внук"

Но сейчас сын Кристины Орбакайте занят карьерой за океаном. Он развивается в клипмейкерстве и не бросает музыку. С утра и до вечера Никита работает со своей творческой командой.
"У меня тупо нет времени куда-то ездить, я весь свой фокус направил на рост карьеры и саморазвитие", - приводит Super.ru слова Никиты.
Почему Пресняков переехал в США
Внук Примадонны заверил, что в свое время решил переехать за океан, так как устал, что его считают просто отпрыском именитой семьи. Словно он шел в "приложении" к своим родственникам, которые уже построили карьеру в шоу-бизнесе.
Никита заверил, что ему не нравилось внимание таблоидов, вечное сравнение с именитыми бабушками. Также задевала сына Орбакайте и критика на "ровном месте".
"Я то время когда я ни разу не проявил себя как мажор, всегда ко всем относился с уважением", - заверил Пресняков.
Внук Пугачевой заверил, что ему подходит то, что в Америке он оказался сам по себе. Его никто ни в чем не упрекает, его ни с кем не сравнивают. И это дало ему возможность стать открытее, сильнее.
"Я невероятно люблю Москву, но к сожалению я психологический не тянул такое давление из-за моего бэкграунда, и за 30 лет я так и не смог получить свое собственное имя — мое имя было "Внук", — добавил Никита.
