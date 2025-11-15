Никита Пресняков — о том, чего добился в России: "Мое имя было "Внук"

Никита Пресняков, который не так давно подтвердил свой развод с женой моделью Аленой Красновой, рассказал о том, чего он сумел добиться в России и как складывается его карьера в Штатах.

Когда Пресняков вернется в Россию

В окружении внука Аллы Пугачевой ходят слухи, что он в любое время может вернуться на родину, как сделал это после учебы в Америке. Тем более, что бывшая жена Никиты уже давно перебралась обратно в Москву. Сам Пресняков заверяет, что с удовольствием прилетел бы в Россию, чтобы проведать родственников — отца Владимира Преснякова-младшего, Наталью Подольскую и своих братьев Артемия и Ивана.

Но сейчас сын Кристины Орбакайте занят карьерой за океаном. Он развивается в клипмейкерстве и не бросает музыку. С утра и до вечера Никита работает со своей творческой командой.

"У меня тупо нет времени куда-то ездить, я весь свой фокус направил на рост карьеры и саморазвитие", - приводит Super.ru слова Никиты.

Почему Пресняков переехал в США

Внук Примадонны заверил, что в свое время решил переехать за океан, так как устал, что его считают просто отпрыском именитой семьи. Словно он шел в "приложении" к своим родственникам, которые уже построили карьеру в шоу-бизнесе.

Никита заверил, что ему не нравилось внимание таблоидов, вечное сравнение с именитыми бабушками. Также задевала сына Орбакайте и критика на "ровном месте".

"Я то время когда я ни разу не проявил себя как мажор, всегда ко всем относился с уважением", - заверил Пресняков.

Внук Пугачевой заверил, что ему подходит то, что в Америке он оказался сам по себе. Его никто ни в чем не упрекает, его ни с кем не сравнивают. И это дало ему возможность стать открытее, сильнее.

"Я невероятно люблю Москву, но к сожалению я психологический не тянул такое давление из-за моего бэкграунда, и за 30 лет я так и не смог получить свое собственное имя — мое имя было "Внук", — добавил Никита.

А как вы считаете, почему Пресняков переехал в Штаты? Пишите в комментариях.