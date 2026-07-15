Никита Михалков должен больше двух миллионов рублей налогов

В мире российского кинематографа даже у признанных мэтров порой возникают будничные, но оттого не менее серьезные проблемы — и они далеко не всегда связаны с поиском финансирования для нового проекта или спорами о сценарии. На этот раз в центре внимания — не творческая, а финансовая сторона жизни легенды отечественного кино. Как стало известно, у Никиты Михалкова возникли вопросы с Федеральной налоговой службой: за режиссером числится внушительная задолженность.

По данным издания «Звездач», долг Никиты Михалкова по Единому налоговому счету составляет 2 миллиона 254 тысячи 568 рублей 93 копейки. Сумма немалая, и новость быстро разошлась по медиапространству, вызвав волну обсуждений. Поклонники гадают, в чем причина ситуации, а эксперты напоминают, что подобные задолженности нередко оказываются следствием технических нюансов, а не уклонения от уплаты налогов.

Пока нет никаких официальных комментариев от самого режиссера или его представителей. Неизвестно, идет ли речь о временной задержке платежа либо о какой‑то иной особенности расчетов. Не исключено, что вопрос будет урегулирован в ближайшее время, и ситуация разрешится без каких‑либо серьезных последствий.

Тем не менее сам факт наличия долга у одного из самых узнаваемых деятелей культуры страны привлек к себе повышенное внимание и стал поводом для дискуссий о том, как даже крупные публичные фигуры сталкиваются с рутинными административными сложностями.