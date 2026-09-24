Никита Кологривый официально развелся с женой

Никита Кологривый официально подтвердил развод с Александриной Питиримовой, но подчеркнул, что продолжает полностью обеспечивать бывшую супругу и ее семью. Об этом актер заявил в шоу Иды Галич «Есть вопросики».

«Сейчас я не вижу себя в отношениях вообще ни в каких. Мое сердце свободно. У меня есть дочь. У меня хорошие отношения с моей супругой, уже бывшей. Но мы прекрасно общаемся, и поэтому алименты для меня несуществующее слово. Я считаю, что вообще не должно такого слова быть, это странное слово. Если ты взял однажды какую-то ответственность — даже если ты ушел, уж будь добр тогда обеспечь там тыл весь полностью, чтобы не было к тебе вопросов», — заявил актер.

Он также подтвердил, что содержит не только Александрину, но и всех ее близких.

«Я не часть суммы отдаю. Содержу — и все. Ее родителей, дочь. Она мать моего ребенка, я прекрасно к ней отношусь. Я не зарекаюсь. Возможно, мы еще сойдемся», — добавил Кологривый.

Несмотря на рост гонораров после «Слова пацана», Кологривый признался, что ему все равно не хватает денег.

«Да, получилось закрыть долги после роста гонорара, который пришел после „Слово пацана“. Но и сейчас я беру в долг. У меня бывали случаи, когда кончаются финансы, и я звоню ребятам. Они хоть и меньше зарабатывают, но всегда откликаются, помогают. А еще смеются надо мной», — рассказал он.

По данным СМИ, гонорар Кологривого за съемочный день составляет около 250–300 тысяч рублей, за выход на сцену — примерно 200 тысяч. Однако своей квартиры у него до сих пор нет — все средства уходят на строительство загородного дома для семьи.

Никита Кологривый и Александрина Питиримова познакомились в ГИТИСе, встречались шесть лет, а в 2020 году поженились. В 2021-м у них родилась дочь Есения. В 2023 году пара объявила о расставании — причиной стал плотный график актера и его непростой характер. Официально развод оформлен не был вплоть до сентября 2026 года.