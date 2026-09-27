Никита Джигурда отказался от пенсии в 10 тысяч рублей

Актер Никита Джигурда пришел в приподнятом настроении вместе с дамой, но вскоре его спутница покинула красную дорожку, а сам артист принялся откровенничать. Одной из тем стало его отношение к пенсии.

По словам Джигурды, он достиг возраста, когда положены пенсионные выплаты, однако оформлять их не стал. Артист возмущен размером назначенной суммы.

«У меня пенсия 10 тысяч рублей, и я от нее отказался. Я ее даже не оформлял: пусть они идут куда подальше с этой пенсией, — заявил актер. — Я сказал: „Отдайте тем, кто нуждается“».

Джигурда известен своей эпатажной манерой общения и не раз оказывался в центре скандалов. В этот раз он также не стал сдерживать эмоций.

Никита Джигурда — советский и российский актер, сценарист и режиссер. Он родился в 1961 году, снимался в таких фильмах, как «Любить по-русски», «Ермак» и других. В последние годы артист чаще появляется в ток-шоу, чем в кино, и регулярно привлекает внимание прессы неординарными выходками.